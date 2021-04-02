В субботу, 3 апреля, состоится поединок 30 тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер» и «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» , начало - в 19:30.

После перерыва, вызванного матчами сборных, на футбольные поля возвращается Английская Премьер-лига. И сразу топ-матч - лидер против третьего места. Интересно, что матч первого круга закончился разгромной победой «Лестера» - 2:5. Поэтому нас ждет интрига - сможет ли Пеп Гвардиола взять реванш за то поражение? Ответ Брендана Роджерса увидим на поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лестер» - «Манчестер Сити».