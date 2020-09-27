3-й тур
Ман Сити
2:5
Лестер Сити
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Хет-трик Варди. Ман Сити потерпел разгромное поражение от Лестера

Пять голов побывало в воротах горожан, и Пеп Гвардиола крайне разочарован

  • 27.09.2020 20:42
  • 1050 просмотров
  • 7 комментариев
Хет-трик Варди. Ман Сити потерпел разгромное поражение от Лестера
© Twitter. Пеп Гвардиола

27 сентября состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение дома от «Лестера» со счетом 2:5. Хет-три оформил Джейми Варди.

Наставник горожан Пеп Гвардиола покидал поле крайне разочарованным. Украинец Алексаннр Зинченко всю игру оставался в запасе.

АПЛ. 3-й тур

«Манчестер Сити»  «Лестер»  2:5

Голы: Марез, 4 (1:0). Варди, 37, пенальти (1:1). Варди, 54 (1:2). Варди, 58, пенальти (1:3). Мэддисон, 77 (1:4). Аке, 84 (2:4). Тилеманс, 88, пенальти (2:5).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандиньо (Делап, 51), Уокер, Аке, Б. Менди, Гарсия, Де Брюйне, Эрнандес, Фоуден (Торрес, 64), Стерлинг, Марез.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс (Фукс, 80), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Джастин, Н. Менди, Прат (Мэддисон, 69), Тилеманс, Амарти, Барнс, Варди (Ихеаначо, 85).

Предупреждения: Тилеманс, 22. Чаглар Сеюнджю, 47. Амарти, 51. Аке, 60.

Судья: Оливер.

Манчестер. Стадион «Этихад».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 27.09.2020 21:05
    0
    Срочно нужно еще пару лярдов на трансферы.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 27.09.2020 21:01
    0
    3 пенальти в ворота МС? Это что-то новенькое!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 27.09.2020 21:00
    -1
    Опять тикисракеля опустили
    Ссылка
    JV
      JV, 27.09.2020 20:56
    -2
    А Гвардиола трус и физрук - доказано многократно
    Ссылка
    JV
      JV, 27.09.2020 20:55
    +5
    Давно так в Англии денежные мешки об газон на их поле не били
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.09.2020 20:54
    +1
    Мда, давно Сити так не обкакивался... Хотя, было недавно похожее с Лионом. Неужто Пеп себя исчерпал в этом клубе?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 20:50
    +5
    Хорошо хоть Зина не играл. Так бы на него всех собак повесили!
    Ссылка
    JV
      JV, 27.09.2020 20:55
    +5
    Давно так в Англии денежные мешки об газон на их поле не били
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 20:50
    +5
    Хорошо хоть Зина не играл. Так бы на него всех собак повесили!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.09.2020 20:54
    +1
    Мда, давно Сити так не обкакивался... Хотя, было недавно похожее с Лионом. Неужто Пеп себя исчерпал в этом клубе?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 27.09.2020 21:05
    0
    Срочно нужно еще пару лярдов на трансферы.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 27.09.2020 21:01
    0
    3 пенальти в ворота МС? Это что-то новенькое!
    Ссылка
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