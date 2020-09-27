Хет-трик Варди. Ман Сити потерпел разгромное поражение от Лестера

27 сентября состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение дома от «Лестера» со счетом 2:5. Хет-три оформил Джейми Варди.
Наставник горожан Пеп Гвардиола покидал поле крайне разочарованным. Украинец Алексаннр Зинченко всю игру оставался в запасе.
АПЛ. 3-й тур
«Манчестер Сити» – «Лестер» – 2:5
Голы: Марез, 4 (1:0). Варди, 37, пенальти (1:1). Варди, 54 (1:2). Варди, 58, пенальти (1:3). Мэддисон, 77 (1:4). Аке, 84 (2:4). Тилеманс, 88, пенальти (2:5).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандиньо (Делап, 51), Уокер, Аке, Б. Менди, Гарсия, Де Брюйне, Эрнандес, Фоуден (Торрес, 64), Стерлинг, Марез.
«Лестер»: Шмайхель, Эванс (Фукс, 80), Чаглар Сеюнджю, Кастань, Джастин, Н. Менди, Прат (Мэддисон, 69), Тилеманс, Амарти, Барнс, Варди (Ихеаначо, 85).
Предупреждения: Тилеманс, 22. Чаглар Сеюнджю, 47. Амарти, 51. Аке, 60.
Судья: Оливер.
Манчестер. Стадион «Этихад».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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