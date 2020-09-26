В воскресенье, 27 сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Лестер Сити». Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад», стартовый свисток Майкла Оливера прозвучит в 18:30 по Киеву.



Сразу стоит отметить, что для гостей это будет полноценный третий тур, два матча в новом чемпионате они уже выиграли. А вот хозяева сыграют только второй поединок в нынешнем розыгрыше национального первенства. Матч первого тура против «Астон Виллы» был перенесен из-за участия «Манчестер Сити» в еврокубках в августе и малого времени для подготовки к сезону.



«Лестер» лидировал в турнирной таблице АПЛ после двух туров, уверенно обыграв «Вест Бромвич» (3:0) и одержав победу над «Бернли» (4:2). А команда Пепа Гвардиолы во втором туре на выезде разобралась с «Вулверхэмптоном» (3:1).



В предстоящем матче наставники обеих команд не смогут рассчитывать на большое количество игроков. В составе «Манчестер Сити» мы не увидим Серхио Агуэро, Илкая Гюндогана, Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Жоау Канселу. У них всех травмы различной степени тяжести. Также может на сыграть Ляпорт, который находился на карантине. Украинец Александр Зинченко после повреждения вернулся в основную группу. За команду Брендана Роджерса не сыграют Уилфред Ндиди, Рикарду Перейра и Филипп Бенкович.

В 2019 году на домашнем стадионе «Манчестер Сити» удалось дважды обыграть «Лестер» в рамках двух разных чемпионатов. Последний раз «лисы» набирали очки на «Этихаде» в 2016 году (победа 3:1), когда сенсационно стали чемпионами Англии.



Букмекеры считают будущих хозяев ярко выраженным фаворитом, и это похоже на правду. Но «Лестер» умеет удивлять.

Ориентировочные составы



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Аке, Менди, Фернандиньо, Родриго, Де Брюйне, Марез, Фоден, Стерлинг.

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Чалар, Эванс, Джастин, Менди, Перес, Прат, Мэддисон, Барнс, Варди.

27 сентября, воскресенье