В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» уступил «Лестеру» со счетом 2:5. Хет-три оформил Джейми Варди.
Лучшие моменты матча Ман Сити - Лестер Сити
|88'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юри Тилеманс (Лестер Сити).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Ман Сити).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер Сити).
|58'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джейми Варди (Лестер Сити).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер Сити).
|37'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джейми Варди (Лестер Сити).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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