В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лестер» и еще ближе приблизился к чемпионству.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Менди (Ман Сити).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Setanta Sports Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.