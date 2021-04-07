6 апреля в 22:00 в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Боруссию» Дортмунд.
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд.
ГОЛ! 1:0. Де Брюйне, 19 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Ройс, 84 мин.
ГОЛ! 2:1. Фоден, 90 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua
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