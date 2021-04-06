Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд. Зинченко – в запасе. Стартовые составы

6 апреля в 22:00 в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Боруссию» Дортмунд.
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд.
Украинец Александр Зинченко оставлен в резерве команды хозяев поля. Лидер атак дортмундцев Эрлинг Холанд – в основе у гостей.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Рубен Диаш, Канселу, Уокер, Родри, Фоуден, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Марез.
«Боруссия» Д: Хитц, Морей, Геррейру, Аканджи, Эмре Джан, Хуммельс, Дауд, Кнауфф, Беллингем, Ройс, Холанд.
Источник — УЕФА
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