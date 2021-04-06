Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд. Зинченко – в запасе. Стартовые составы

Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов начнется 6 апреля в 22:00

  • 06.04.2021 20:48
  • 1523 просмотра
  • 1 комментарий
Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд. Зинченко – в запасе. Стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля в 22:00 в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Боруссию» Дортмунд.

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

Украинец Александр Зинченко оставлен в резерве команды хозяев поля. Лидер атак дортмундцев Эрлинг Холанд – в основе у гостей.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Рубен Диаш, Канселу, Уокер, Родри, Фоуден, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Марез.

«Боруссия» Д: Хитц, Морей, Геррейру, Аканджи, Эмре Джан, Хуммельс, Дауд, Кнауфф, Беллингем, Ройс, Холанд.

 

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.04.2021 20:57
    0
    Два праві захисники в основі,два ліві в... запасі. Боюся,для Сані це погана прикмета, там ще й Манді в минулому матчі гол забив.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.04.2021 20:57
    0
    Два праві захисники в основі,два ліві в... запасі. Боюся,для Сані це погана прикмета, там ще й Манді в минулому матчі гол забив.
    Ссылка
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