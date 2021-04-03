27-й тур
Аугсбург
2 : 1
Хоффенхайм
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Айнтрахт вырвал победу у Боруссии Д, Шальке проиграл Байеру

Состоялись пять матчей 27-го тура Бундеслиги

  • 03.04.2021 18:27
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Айнтрахт вырвал победу у Боруссии Д, Шальке проиграл Байеру
© ФК Боруссия Дортмунд

В 27-м туре Бундеслиги «Боруссия Д» уступила «Айнтрахту» и опустилась на пятое место в турнирной таблице.

«Байер» переиграл «Шальке», а «Вольфсбург» одолел «Кельн».

Клас-Ян Хунтелар забил первый гол за клуб из Гельзенкирхена после возвращения.

Чемпионат Германии. 27-й тур

«Боруссия Д» – «Айнтрахт» – 2:1  
Голы: 0:1 – 11, автогол Шульц, 1:1 – 44 Хуммельс, 1:2 – 87 Андре Силва.

«Байер» – «Шальке» – 2:1 
Голы: 1:0 – 26 Аларио, 2:0 – 72 Шик, 2:1 – 81 Хунтелар.

«Вольфсбург» – «Кельн» – 1:0 
Гол: 1:0 – 69 Брекало.

«Майнц» – «Арминия» – 1:1 
Голы: 1:0 – 56, пенальти Бросински, 1:1 – 76 Фогльзаммер.

«Аугсбург» – «Хоффенхайм» – 2:1
Голы: 1:0 – 8 Варгас, 2:0 – 23 Хан, 2:1 – 85 Сков.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник — Sport.ua

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