Стало известно, почему арбитр попросил автограф у Холанда

После завершения первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» (2:1), линейный арбитр встречи Октавиан Шовре подошел к форварду гостей Эрлингу Холанду в подтрибунном помещении и попросил 20-летнего норвежца подписать две карточки.

Также сообщается, что Шовре планировал взять автограф у Пепа Гвардиолы, но у него не получилось.

Причина в том, что румынский арбитр помогает медицинскому центру, где проходят терапию дети и взрослые с тяжелыми формами аутизма. Шовре уже более пяти лет жертвует центру памятные вещи, которые он получил после матчей.

Две карточки, который подписал Холанд, будут выставлены на аукцион.

После критики, которая обрушилась на арбитра, организация, управляющая медицинским центром, сделала Шовре своим почетным членом.

Haaland's signed cards will go to an auction to help people with autism.

That's why Romanian ref Sovre was running after Erling last night at the Etihad. #MCIBVB #bvb pic.twitter.com/QcOcNh90jQ