Футбольные юморески: от Лемешко до Луческу

В День смеха Алексей Рыжков вспоминает литературный жанр юморески и собирает юморесковый урожай на футбольной ниве.

«У кого уже нет духа посмеяться над собственными недостатками своими, тому уж лучше век не смеяться», – утверждал Остап Вишня. С классиком отечественной сатирической прозы ХХ столетия сложно не согласиться. Футбол всегда был благодатной почвой для приложения творческих усилий отечественных сатириков-юмористов. Высмеивали мастера вызывания улыбок на лицах трудящихся и заносчивость современных футболистов, и сверхэмоциональность болельщиков, и неадекватную оценку своих футбольных способностей футбольным бесталаньем. На выходе вышел целый литературный пласт, пополнение которого продолжается и в наше время.

60-тысячный судья

Воспоминания о юмористически-футбольных литературных экспериментах начну с Остапа Вишни. Павел Михайлович Губенко (настоящее имя писателя) преданно любил «игру миллионов», однако вовсе не гнушался тем, чтобы высмеять и свое отношение к ней, и фанатичность среднестатистического болельщика. В юмореске «Удар! Еще удар!» с мягкой иронией передана футбольная атмосфера послевоенного Киева.

«Когда над Киевом начинают голубеть ночи, на каштанах набухают почки, а на киевских склонах вырастает зеленая травушка, – запахло, значит, весной! – киевляне, встречаясь друг с другом, весело усмехаются:

– Слышали, когда сезон начинается?

– В театре?

– Да в каком там театре?! На стадионе травушка уже зазеленела, а вы о театре!

– Да какая там травушка? Еще снег на стадионе! На склонах, правда, уже кое-где зазеленело.

Это вы не присматривались! В середине поля действительно еще снег, а на штрафных площадках уже два кустика травы вылезло. Специально вчера сам ходил, снег разгребал. Вот-вот уже!»

Однако не болением единым жили тогдашние адепты футбольной веры. Остап Вишня рассказывает и о азартных футбольных баталиях между первым и четвертым парадными (именно так в Киеве середины прошлого столетия звали подъезды, теперь это какое-то старорежимное слово – нечастый гость в лексиконе современников). Открывает юморист и своеобразный рецепт идеального футболиста, предлагаемый болельщиками: «Заслуженный – да где там заслуженный – народный! – болельщик авторитетно заявляет:

– Эх, если бы к смелости Лермана добавить удар Лемешко, левую ногу Виньковатова, правую ногу Товта, сердце Пономарева, лоб Годничака, голову Дашкова, глаза Гаврилюка, хватку Макарова… Вот был бы центр нападения!

А черноволосая Инна добавляет:

– А волосы Юста! Кудрявые! Белоголовая Оля требует:

– И чтобы хоть немножко Комана!»

Добавлю, что малоизвестный широкому современному болельщику Василий Годничак (родился в Мукачево в венгерской семье) пришел в киевское «Динамо» в конце 1940-х гг., и хоть был динамовцем в течение трех сезонов, но отыграл меньше десятка игр за популярный клуб (в основном защищал цвета резервного состава и добыл с дублем золотую медаль чемпиона СССР 1949 г. в соответствующем соревновании – именно тогда киевские динамовцы завоевали первый из пятнадцати своих союзных титулов среди дублеров), однако, как видим, успел вызвать симпатию у писателя-болельщика и у героя его произведения. А воспитанник буковинского футбола Николай Гаврилюк активно играл в «Динамо» в конце 1940-х – в начале 1950-х гг. и заслужил уважение болельщиков.

Иронизирует писатель и над необъективностью простого любителя футбола. «Сложная игра – футбол. И не так технически, как психологически.

Играют одиннадцать мастеров

Их судит один судья!

А того одного судью судят пятьдесят-шестьдесят тысяч человек. И когда прислушиваешься к приговорам того вот шестидесятитысячного судьи, получается, что судья Всесоюзной категории знает правила игры значительно хуже, чем, к примеру, вот тот тринадцатилетний шкет, у которого уже глаза на лоб вылезли, а он кричит: «Судью на мыло!»

Обратите внимание: 60-тысячный судья! Эх, где теперь та посещаемость футбольных матчей!

И как гимн великой игре у Остапа Вишни: «Каждую весну миллионы футбольных мячей летают над необъятными просторами нашей чудесной родины». Вот почему футбол кличут «игрой миллионов»! Изобретенный Вишней новый тип фельетона – усмешка – пришелся по душе многим ценителям украинского литературного слова.

Ну, а в кинопленке тотальная футболизация послевоенного Киева показана в коротком метре с участием Тарапуньки (Юрия Тимошенко) и Штепселя (Ефима Березина) «Тарапунька и Штепсель под облаками» (вышел на экраны в 1953 г.). Здесь тебе и бюрократы, и пенсионная проблема, и уважение к маcтерам кожаного мяча и их родственникам, и демократичность футбола – в Златоверхом на стадион идет и стар, и млад. Правда, домашняя игра с «Торпедо», показанная в фильме (1:2), – художественный вымысел, ведь в то время матча в Киеве между «Динамо» и «Торпедо» с таким счетом не было. А вот пятью годами ранее киевляне действительно уступили автозаводцам со счетом 1:2, однако это было в Москве. Примечательно, что по окончании той всамделишной игры динамовцы подали протест, ссылаясь на необъективное судейство, но он не был удовлетворен.

Добавлю, что тема противостояния «Динамо» (Киев) – «Торпедо» широко описана в художественной литературе, в частности и с юмористическим окрасом. Так, перипетии похода на игру между этими командами в Киеве (доставание билетов, ажиотаж, детская увлеченность футболистами и игрой) мастерски и с тонким юмором описал Всеволод Нестайко в своем романе «Торреадоры из Васюковки», но это произошло немного позже, в 1960-х.

…Тренировались… аж три дня

Ярчайший талант к смешному слову проявил и Павел Глазовой. В свое время именно Остап Вишня заметил талантливого юношу, когда тот учился в Криворожском педагогическом институте, и поспособствовал переводу парня в столицу тогдашней УССР. А уже там Павел Глазовой сполна реализовал свое дарование. В течение длительного времени он работал заместителем главного редактора сатирически-юмористического издания «Перец». 3-миллионный тираж и более чем 10 миллионов рублей ежемесячной выручки от продажи издания, словно знак качества! Хотя советская власть погоню за деньгами призывала высмеивать, однако не гнушалась подсчетом ежемесячных прибылей от публикации сатирических памфлетов в «Перце».

Юмореска Глазового из цикла «Кумиада» «Как кумовья футболистами были» – это и ненавязчивое напоминание о так называемом «институте кумовства» в Украине, и насмешка над теми, кто неадекватно оценивает свой футбольный талант: «Всі були б такі в команді «Урожай», Ми поклали б на лопатки Уругвай, Перу, Мексику, і Чилі, й Парагвай». Обратите внимание: за пример для наследования, образец берутся популярные в 1960-е гг. латиноамериканские команды. И еще. Пусть и косвенно, но в этой юмореске осуждается легкомыслие-битье баклуш: «Тренувалися ми з кумом аж три дні. Бив я кумові в ворота, кум – мені. І такого з ним прогресу досягли, Що й самі собі страшними вже були».

В другой юмореске Глазового смешливое соседствует с трагическим, но из произведения можно сделать вывод: страсть к футболу у настоящего болельщика непобедима.

Ой ховають болільника, а це вам не жарт:

Десь на матчі на футбольнім оглушив інфаркт.

Сонце сяє, квітнуть квіти – золота пора.

Матч по радіо транслюють, йде футбольна гра.

Раптом мертвий віко скинув, у труні встає

Та й питає: – Хто там грає? Хто кому дає? –

І сказав йому товариш, відігнавши мух:

– Нашим знову наклепали. Спи вже краще, друг…

Футбол для… тещи

Естественно, не мог обойти стороной футбольную тему и другой знаменитый сатирик-юморист послевоенного времени, заведующий отделом фельетонов «Перца», депутат Верховного Совета УССР разных созывов Степан Олейник. Его стихотворное юмористическое произведение имеет название «Рассказ болельщика Степана Олейника». В нем Степан Иванович с тонким юмором рассказывает об обращении в футбольную веру своей тещи. Поначалу мать жены патетически вопрошала зятя: «Ты любишь мяч или женщину?» Однако однажды герой юморески приобрел для тещи билет на футбол (сам вроде как не смог пойти). И с тех пор та прониклась очарованием популярной игры, и уже критикует-поливает зятя тогда, когда он не в состоянии достать пропуски на стадион. И в конце этой истории – картина присутствия новоиспеченной фанатки на футбольном матче:

Пищала женщина одна:

«Давай!.. Лупи в куточок!»

Даю вам слово – то вона,

Знайомий голосочок!

На скользком поле

Еще один звездный мастер иронии и юмора уроженец Тернопольщины Евгений Дударь в «Интервью с самим собой» ведет с собой такой диалог: «Как ты смотришь на современную критику сатиры?

– Как футболист, играющий на скользком поле, на улюлюканье болельщика».

Замечу, что интервью датировано 1968 г. – фактически временем началом наступления реакции на более-менее свободное слово оттепели. Дударь является артистом-исполнителем своих произведений со сцены, накопил в профессиональном багаже свыше 10 000 публичных выступлений, творческих вечеров, радио- и телевстреч.

Ну, и страсть к жизни, в которой футбол играет не последнюю роль, также воспета Дударем в сборнике «Штаны из Гондураса»: «Фирму «Туфелька» облетела комическая новость. Иван Степанович Ратичка гонял во дворе с малышами в футбол и сломал ногу.

– Чорт-те что, – говорили в фабкоме. – Дед одной ногой стоит в могиле, а ведет себя, как шестнадцатилетний. Пора, наверное, старика на пенсию».

Футбол и пиво

Алексей Домницкий рожден в первые послевоенные годы. Он застал футбольный бум 1960-х и может сравнить его с современностью, где крикливая реклама утверждает, что, мол, «футбол без пива – не футбол». Эту ерунду Алексей Михайлович (кстати, учитель физики по специальности) мастерски обыграл в юмореске «Болельщики». Здесь высмеивается, помимо прочего, и чрезмерное уважение к легионерам в нашем футболе (характерное для начала ХХI ст.). «Черненький» (было написано еще до суровой борьбы УЕФА с расизмом или, если хотите, ее имитации) парень из «нашего» клуба «с двух метров» попал в штангу. На вопрос «Почему так?» остроумные болельщики из юморески отвечают:

Глянь рекламу, –

Хтось відповідає, –

Нині ж кажуть,

що без пива

Футболу немає.

Тройная кара – следствие двойных стандартов

Про последствия употребления крепкого словца идет речь в юмореске Виталия Перетятько «Футбол (Разговор по телефону)». Там мат во время просмотра футбольного матча стоил болельщику сломанного носа – постаралась жена сверхэмоционального фана.

Жанр своего произведения «Футбол и окно» Александр Панин определяет как «Шутка». Старая женщина была, мягко говоря, не в восторге от футбольной игры под своим окном и, рассвирепев, порвала мяч на кусочки. Автор делает вывод в конце произведения: «Як копаєш м`яч – Роздивляйся довкола, З Ягою ніколи Не грай у «футбола»!» Другая шутка того же автора имеет название «Футбольный калейдоскоп». В ней речь идет о футбольных способностях разных животных. И всех побеждает, конечно же, «зайчик быстроногий», убежавший от всех, «да еще и с мячом»

Харьковчанин Николай Снаговский в произведении, написанном от имени… футбольного мяча «Где спрятался футбольный мяч», делает акцент на том, кто главный на футбольном поле. Мяч подтрунивает над футболистами: «Воображают, что от них, талантливых, зависит направление моего движения. Ага! Встали бы и понаблюдали, куда я лягу перевести дух или подремать… То только двадцать два неповоротливых болвана на футбольном поле думают, что играют по своим правилам… Пусть все знают, кто на поле хозяин, самый главный игрок». Ну, и несправедливость, как ее, конечно, понимает мячик: «Значит, получается, команд – две, ворот – двое, а я – один! Это какая же несправедливость». Замечу, правда, что в последнее время обретает популярность игра в футбол двумя мячами. Попробуйте – интересно!

Григорий Божок высмеивает псевдоборьбу европейского футбольного чиновничества с расизмом. В стихотворении «Тройная кара», написанном в 2013 г., он иронизирует над двойными стандартами: «У Парижі та у Римі Б’ють і спалюють машини, В нас машини не горять – Нам не можна й покричать!» Иронию, горькую усмешку и в то же время настоящую боль заядлого болельщика прослеживаем в другом стихотворении Божка под красноречивым названием «Динамо» спит». Автор жалуется: ««Як ти в світі будеш жить І таку ганьбу терпіть, Коли Київське «Динамо», Як у прірву, вниз летить?!» И хотя юмореска написана во времена тренерства Олега Блохина в киевском «Динамо» (а именно 5 марта 2013 г.), есть в ней пророческие нотки: «Дожилися, що Луческу Українцям дав воскреснуть». А напоследок, конечно, болельщицкая вера, как без нее: «Вірю в Київське «Динамо», Що воно з своїх постане, Дороге нам всім, любиме – Візитна картка України!».

Пусть изредка, но балуют футбольными юморесками ценителей сатирического слова и женщины. Ирина Гуцал в шутке «О футболе» вспоминает финал чемпионата мира 2014 г., иронизирует над женским отношением к футболу («смотрю футбол и что-то уже понимаю») и напрасно старается постичь феномен великой игры («З таким футболом ми б не спали ніч, І другу ніч би втупились в екрани. Футбол це все ж феноменальна річ. Й незрозумілий цей народ все ж – фани»).

***

Да, футбол и то, что вокруг него, частенько заставляют сатириков-юмористов взяться за работу с таким усердием, что, вероятно, и Стаханов бы позавидовал. «Вечерний квартал», КВН, «Лига смеха» и другие юмористические проекты и смехоконкурсы-соревнования зачастую обыгрывают футбол и то, что его окружает. Смеяться над собой, вероятно, мы умеем, как мало кто в мире. А футболистам нашим искренне желаю, чтобы их игра вызывала у болельщиков настоящее восхищение, а не иронический, хотя порой и с привкусом горечи смех. Однако как бы то ни было, а сколько будут ходить люди по нашей земле, столько они будут обогащаться острословьем. С 1 апреля, уважаемые фаны-болельщики!