Бензема забил 70 голов и вышел на пятое место в истории Лиги чемпионов

Францзский форвард отстает от Рауля на один мяч

  • 17.03.2021 07:25
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Бензема забил 70 голов и вышел на пятое место в истории Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Один из мячей в игре забил Карим Бензема.

Для французского форварда это 70-й гол в Лиге чемпионов. Бензема вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории этого турнира. Он вплотную приблизился к легенде «Реала» Раулю, у которого 71 гол.

Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов (без учета квалификации) является Криштиану Роналду (134), за ним следует Лионель Месси (120), а замыкает тройку лидеров Роберт Левандовски (72).

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Источник — Opta

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