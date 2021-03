Бензема забил 70 голов и вышел на пятое место в истории Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Один из мячей в игре забил Карим Бензема.

Для французского форварда это 70-й гол в Лиге чемпионов. Бензема вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории этого турнира. Он вплотную приблизился к легенде «Реала» Раулю, у которого 71 гол.

Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов (без учета квалификации) является Криштиану Роналду (134), за ним следует Лионель Месси (120), а замыкает тройку лидеров Роберт Левандовски (72).

