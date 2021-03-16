Роковая ошибка. Аталанта с Малиновским в старте повторно уступила Реалу

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Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.
«Реал» – «Аталанта» - 3:1 (первый матч – 1:0)
Бензема, 34, Рамос, 60 (пен.), Асенсио, 84 – Муриэль, 83
Вальверде, 38, Начо, 73, Кроос, 77 – Толой, 58
«Реал»: Куртуа – Менди, Варан, Рамос (Милитан, 64), Начо – Модрич, Кроос, Вальверде (Асенсио, 82) – Винисиус (Родриго, 69), Бензема, Васкес.
«Аталанта»: Спортьелло – Джимсити, Ромеро, Толой (Паломино, 61) – Госенс (Иличич, 57), Пессина (Кальдара, 84), де Роон, Мехле – Пашалич (Сапата, 46), Малиновский – Муриэль (Миранчук, 84).
Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия).
Стадион: «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания).
Удары (в створ): 12 (6) – 13 (5)
Угловые: 0 – 5
Оффсайды: 0 – 0.
РЕАЛ-АТАЛАНТА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
Илья Береза, Sport.ua
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а 3 гол - меня не покидает ощущение, что команды в перерыве зарядили на тб3.5, это вообще дичь
а 3 гол - меня не покидает ощущение, что команды в перерыве зарядили на тб3.5, это вообще дичь
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