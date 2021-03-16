Реал Мадрид
3 : 1
Аталанта
16.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Роковая ошибка. Аталанта с Малиновским в старте повторно уступила Реалу

По одной ошибке в каждом из таймов оставили команду Гасперини без шансов на выход в четвертьфинал

  • 16.03.2021 23:54
  • 1173 просмотра
  • 6 комментариев
Роковая ошибка. Аталанта с Малиновским в старте повторно уступила Реалу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

«Реал» – «Аталанта» - 3:1 (первый матч – 1:0)

Бензема, 34, Рамос, 60 (пен.), Асенсио, 84 – Муриэль, 83

 Вальверде, 38, Начо, 73, Кроос, 77 – Толой, 58

«Реал»: Куртуа – Менди, Варан, Рамос (Милитан, 64), Начо – Модрич, Кроос, Вальверде (Асенсио, 82) – Винисиус (Родриго, 69), Бензема, Васкес.

«Аталанта»: Спортьелло – Джимсити, Ромеро, Толой (Паломино, 61) – Госенс (Иличич, 57), Пессина (Кальдара, 84), де Роон, Мехле – Пашалич (Сапата, 46), Малиновский – Муриэль (Миранчук, 84).

Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия).

Стадион: «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ): 12 (6) – 13 (5)
Угловые: 0 – 5
Оффсайды: 0 – 0.

РЕАЛ-АТАЛАНТА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Илья Береза, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Panda1818
    online
      Panda1818, 17.03.2021 00:09
    0
    Зря Реал списали в ЛЧ. Сегодня победили налегке. Хотя с другой стороны они сейчас сверх не стабильны. Но до полуфинала минимум дойдут имхо
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 17.03.2021 00:03
    +1
    Pol Chopa, 16.03.2021 23:56
    Еще до ошибки вратаря было видно что игроки Реала более техничны,и как следствие много ошибок в передачих игроков Аталанты,что и привело к такому результату.
    Забий два рази Сапата з розкішних передач Малиновського-чортзна, що бы при 2:2було б...
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 17.03.2021 00:02
    0
    Реал победил играючись. Все-таки класс игроков другой.
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    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 16.03.2021 23:58
    +2
    был бы гомез в старте - был бы тот же результат. игрок группы атаки на такой привоз - слабо влияет
    а 3 гол - меня не покидает ощущение, что команды в перерыве зарядили на тб3.5, это вообще дичь
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    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 16.03.2021 23:57
    0
    Реал є Реал))
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    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 16.03.2021 23:56
    +3
    Еще до ошибки вратаря было видно что игроки Реала более техничны,и как следствие много ошибок в передачих игроков Аталанты,что и привело к такому результату.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 16.03.2021 23:56
    +3
    Еще до ошибки вратаря было видно что игроки Реала более техничны,и как следствие много ошибок в передачих игроков Аталанты,что и привело к такому результату.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 16.03.2021 23:58
    +2
    был бы гомез в старте - был бы тот же результат. игрок группы атаки на такой привоз - слабо влияет
    а 3 гол - меня не покидает ощущение, что команды в перерыве зарядили на тб3.5, это вообще дичь
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 17.03.2021 00:03
    +1
    Pol Chopa, 16.03.2021 23:56
    Еще до ошибки вратаря было видно что игроки Реала более техничны,и как следствие много ошибок в передачих игроков Аталанты,что и привело к такому результату.
    Забий два рази Сапата з розкішних передач Малиновського-чортзна, що бы при 2:2було б...
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 17.03.2021 00:09
    0
    Зря Реал списали в ЛЧ. Сегодня победили налегке. Хотя с другой стороны они сейчас сверх не стабильны. Но до полуфинала минимум дойдут имхо
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 17.03.2021 00:02
    0
    Реал победил играючись. Все-таки класс игроков другой.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 16.03.2021 23:57
    0
    Реал є Реал))
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