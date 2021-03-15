Реал Мадрид
0 : 0
Аталанта
16.03.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал – Аталанта. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

  • 15.03.2021 21:57
  • 202 просмотра
  • 0 комментариев
Реал – Аталанта. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся мадридский «Реал» и бергамаская «Аталанта». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Альфредо Ди Стефано», начало в 22:00.

Никто не может точно утверждать о том, как бы сложилась итальянская часть дуэли в этой паре, но большинство экспертов однозначно сходится во мнении, что удаление Ремо Фройлера нанесло непоправимый ущерб команде Гасперини (0:1). «Аталанта» делала ставку именно на домашнее противостояние, но теперь будет вынуждена бросить все силы и повторить успех того же донецкого «Шахтера» образца группового этапа текущего розыгрыша (3:2). У «Реала» не все в порядке с кадрами, посредственная психология от ничьей в дерби против «Атлетико» (1:1), но есть зашкаливающие амбиции Зинедина Зидана вновь поднять над головой главный клубный европейский трофей Старого Света. Тот случай, когда первая игра подняла даже больше вопросов, чем было до ее начала.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Аталанта».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности