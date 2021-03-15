Во вторник, 16-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся мадридский «Реал» и бергамаская «Аталанта». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Альфредо Ди Стефано», начало в 22:00.

Никто не может точно утверждать о том, как бы сложилась итальянская часть дуэли в этой паре, но большинство экспертов однозначно сходится во мнении, что удаление Ремо Фройлера нанесло непоправимый ущерб команде Гасперини (0:1). «Аталанта» делала ставку именно на домашнее противостояние, но теперь будет вынуждена бросить все силы и повторить успех того же донецкого «Шахтера» образца группового этапа текущего розыгрыша (3:2). У «Реала» не все в порядке с кадрами, посредственная психология от ничьей в дерби против «Атлетико» (1:1), но есть зашкаливающие амбиции Зинедина Зидана вновь поднять над головой главный клубный европейский трофей Старого Света. Тот случай, когда первая игра подняла даже больше вопросов, чем было до ее начала.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Аталанта».