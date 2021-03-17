Реал Мадрид
3 : 1
Аталанта
16.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЗИДАН: «Соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Аталантой»

  • 17.03.2021 01:43
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ЗИДАН: «Соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Аталантой» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Я поздравил парней, поскольку они отлично проявили себя на протяжении всего матча против соперника, который отнимает много физических сил. Мы должны были четко сыграть в обороне, и мы это сделали. Кроме того, смогли показать свою игру, владея мячом. 

Если не считать момента Сапаты, то соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот. Обычно «Аталанта» создает много моментов, но сегодня было не так. 

Связка Луки Модрича и Тони Крооса феноменальна. Модричу почти 35, но по его действиям на поле этого точно не скажешь».

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Источник — УЕФА

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