ЗИДАН: «Соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Аталантой» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Я поздравил парней, поскольку они отлично проявили себя на протяжении всего матча против соперника, который отнимает много физических сил. Мы должны были четко сыграть в обороне, и мы это сделали. Кроме того, смогли показать свою игру, владея мячом.

Если не считать момента Сапаты, то соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот. Обычно «Аталанта» создает много моментов, но сегодня было не так.

Связка Луки Модрича и Тони Крооса феноменальна. Модричу почти 35, но по его действиям на поле этого точно не скажешь».