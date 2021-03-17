16 марта в 22:00 проходит ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Аталанта» (первая игра – 1:0).
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в основе команды гостей.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-транляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Момент Робина Госенса, 3 мин.
Момент у Винисиуса после быстрой контратаки, 27 мин.
ГОЛ! 1:0. Карим Бензема, 34 мин.
Арбитр сорвал потенциальный ассист у Малиновского, 45 мин.
Видеообзор первого тайма.
Шикарный слалом от Винисиуса, 52 мин.
ГОЛ! 2:0. Серхио Рамос, 60 мин (пен)
Супермомент у Сапаты после шикарного паса Малиновского, 67 мин.
Бензема не реализовал два удара впритык, 68 мин.
Сэйв Куртуа после удара Сапаты, 76 мин.
ГОЛ! 2:1. Луис Муриэль, 83 мин.
ГОЛ! 3:1. Марко Асенсио, 85 мин.
Видеообзор второго тайма.
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|60'
|ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Рамос (Реал Мадрид).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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