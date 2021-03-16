Реал – Аталанта. Выйдет ли Малиновский? Стартовые составы команд

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов начнется 16 марта в 22:00

  • 16.03.2021 20:45
  • 2154 просмотра
  • 3 комментария
Реал – Аталанта. Выйдет ли Малиновский? Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в 22:00 состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Аталанта» (первая игра – 1:0).

Украинский хавбек Руслан Малиновский – в основе команды гостей.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-транляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 16.03.2021 21:08
    0
    Витюня потом с лавки может усилить...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 21:07
    0
    Пусть выходит. Но должен победить Реал!
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 16.03.2021 20:56
    0
    Неожиданно на самом деле. Удачи, Руслан!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 16.03.2021 21:08
    0
    Витюня потом с лавки может усилить...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 21:07
    0
    Пусть выходит. Но должен победить Реал!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 16.03.2021 20:56
    0
    Неожиданно на самом деле. Удачи, Руслан!
    Ссылка
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