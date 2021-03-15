Во вторник, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал Мадрид» примет итальянскую «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча в Бергамо завершилась минимальной победой «сливочных» со счетом 1:0. В той встрече многое решило раннее удаление полузащитника «Аталанты» Ремо Фройлера. Команда Джан Пьеро Гасперини почти 70 минут играла в меньшинстве и пропустила под занавес втречи.

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский в том поединке вышел на замену в самой концовке и отыграл всего четыре минуты. В последнее время он и в Серии А хоть и получает стабильную игровую практику, но начинает матчи на скамейке для запасных, а затем пытается усилить игру. В этом сезоне в активе 27-летнего полузащитника три гола и три ассиста в 30 поединках во всех турнирах.

Если Малиновский получает игровое время, то другой украинский хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко за полтора проведенных месяца в клубе еще так и не успел дебютировать за итальянский клуб. В «Шахтере» он был игроком основной обоймы и одним из лидеров, однако в Бергамо, похоже, выступать на том же уровне Виктору будет сложно.

Но не только в составе «Аталанты» выступают украинцы. Вторым вратарем «Реала» является 22-летний украинец Андрей Лунин, которого самый титулованный клуб в истории Лиги чемпионов подписал еще в 2018 году, выкупив у «Зари». Но закрепиться в основной команде «сливочных» Андрею удалось лишь в этом сезоне, а до этого он успел поиграть за три других испанских клуба на правах аренды.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пока не дает шансов украинцу проявить себя. Единственный официальный поединок за основную команду Лунин провел в январе нынешнего года, однако он сложился для Андрея провально. Тогда «Реал» в полурезервном составе проиграл клубу третьего дивизиона Испании «Алькояно» в 1/16 финала Кубка Короля (1:2). Похоже, нового шанса подсидеть Тибо Куртуа нашему соотечественнику придется ждать довольно долго...

Так или иначе, внимание украинских любителей футбола, несомненно, будет приковано к этому поединку, а наличие наших соотечественников в обеих клубах лишь усиливает интерес. «Аталанте» для выхода в 1/4 финала турнира достаточно одержать выездную победу с двумя забитыми мячами. И хоть букмекеры больше верят в проход «Реала», есть смысл рискнуть и поставить на бергамцев, которые уже ни раз доказывали, что при должном настрое способны одолеть любого соперника.

Ориентировочные составы

«Реал Мадрид»: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Лукас, Кроос, Вальверде, Модрич, Асенсио, Бензема, Родриго.

«Аталанта»: Спортьелло – Джимсити, Ромеро, Толои, Госенс, Пашалич, Де Рон, Мехле, Пессина, Иличич, Сапата.

16 марта, вторник