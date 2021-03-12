Виктор КОВАЛЕНКО: «Мешает языковой барьер. Сильно помогает Малиновский»

Украинский хавбек «Аталанты» рассказал об адаптации в итальянской команде

  • 12.03.2021 12:33
  • 852 просмотра
  • 5 комментариев
Виктор КОВАЛЕНКО: «Мешает языковой барьер. Сильно помогает Малиновский»
© ФК Аталанта. Виктор Коваленко

24-летний украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко рассказал о своей адаптации в итальянском клубе.

— Ты уже больше месяца в «Аталанте». Сколько сам отводил себе времени, чтобы полностью освоиться в новой команде?
— Я прямо так не загадывал — конкретные сроки не ставил. Но понимал, что к новой жизни и к новым требованиям привыкну не сразу. Признаюсь, сейчас мне намного легче, потому что я попал в команду, где все — тренеры и игроки — настроены друг к другу очень доброжелательно.

Конечно, мешает языковой барьер, в настоящий момент усиленно учу итальянский. Тяжело общаться, хоть по футбольному я все понимаю. Знание языка очень важно в Италии. Начал его изучение, как только узнал, что перехожу в Бергамо, сейчас занимаюсь с преподавателем. Ну и, конечно, Руслан Малиновский, очень сильно помогает, если я что-то недопонимаю. Он и его супруга подсказывают нам, мне и моей девушке, и в быту. В общем, условия для того, чтобы играть, созданы идеальные. Все зависит только от меня, от моей работы.

— Про тренировки Джан Пьеро Гасперини в Украине слагают настоящие легенды, вашего тренера сравнивают с Валерием Лобановским. Ты выдерживаешь предложенные им нагрузки?
— Первое время было тяжело, но сейчас уже привык. Дело в том, что в Бергамо я приехал прямо со сборов, в «Шахтере» мы только приступили к работе после отпуска. Но когда чуть набрал форму, втянулся. С этим нет никаких проблем.

— Правда, что за одну тренировку, если это не перед игрой, футболист «Аталанты» должен пробежать не меньше 10-ти километров?
— Такого нет. Конечно, мы часто дорабатываем после занятия с тренером по физической подготовке, но тут все очень продуманно. Кто не играет, у тех бывают очень тяжелые тренировки. Но при этом никто никого не загоняет. Футболисты и сами понимают, что бегать нужно.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 13:23
    0
    Ору просто, так ты ж с ноября знал что будешь в Италии , что так сложно найти репетитора , чтобы за 4 месяца бегло освоить язык ?
    Или его Петрарку и Данте , в оригинале , на тренировках заставляют изучать ?
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 12.03.2021 13:22
    0
    Який мовний бар'єр. Просто, Вітя, не відповідає рівню команди.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 12.03.2021 13:17
    +1
    Степаненко норм помог
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 12.03.2021 13:06
    -2
    До сих пор не пойму , что Аталанта нашла в голденбое... Думаю, он уже сам жалеет об этом переходе
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 12.03.2021 13:03
    -3
    Десна полируете друг другу?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 12.03.2021 13:17
    +1
    Степаненко норм помог
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 13:23
    0
    Ору просто, так ты ж с ноября знал что будешь в Италии , что так сложно найти репетитора , чтобы за 4 месяца бегло освоить язык ?
    Или его Петрарку и Данте , в оригинале , на тренировках заставляют изучать ?
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 12.03.2021 13:22
    0
    Який мовний бар'єр. Просто, Вітя, не відповідає рівню команди.
    Ссылка
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