ВИДЕО. Курьез дня. Теннисистка попросила наказать своего тренера

Сегодня Сорана Кырстя в четвертьфинале турнира WTA Мельбурн трофи проиграла американке Энн Ли 3:6, 1:6.
Во время матча у румынской теннисистки случился конфликт с ее личным тренером. Она даже попросила судью на вышке вынести ему предупреждение:
I have never seen a player request that their own coach get a warning. 😆😆😆 pic.twitter.com/iQ7GltdAtY— Philip T Boosey (@PhilipTBoosey) February 6, 2021
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Источник — Twitter
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