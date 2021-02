ВИДЕО. Курьез дня. Теннисистка попросила наказать своего тренера

Сегодня Сорана Кырстя в четвертьфинале турнира WTA Мельбурн трофи проиграла американке Энн Ли 3:6, 1:6.

Во время матча у румынской теннисистки случился конфликт с ее личным тренером. Она даже попросила судью на вышке вынести ему предупреждение:

I have never seen a player request that their own coach get a warning. 😆😆😆 pic.twitter.com/iQ7GltdAtY