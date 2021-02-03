Обнаружен COVID-19. Все матчи четверга в Мельбурне отменены

Все матчи четверга в Мельбурне отменены из-за положительного теста на коронавирус у одного из работников карантина Australian Open.
Число постояльцев, проживавших в этом отеле и связанных с Australian Open, составляет 500-600 человек. Теперь все они должны изолироваться и сдать анализ на ковид.
Позднее сегодня будет опубликовано обновленное расписание на пятницу.
В четверг на корты Мельбурна должны были выйти Марта Костюк и Элина Свитолина.
We will work with everyone involved to facilitate testing as quickly as possible.— #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021
There will be no matches at Melbourne Park on Thursday. An update on the schedule for Friday will be announced later today. #AusOpen
Источник — Australian Open
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