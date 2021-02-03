Обнаружен COVID-19. Все матчи четверга в Мельбурне отменены

Все матчи четверга в Мельбурне отменены из-за положительного теста на коронавирус у одного из работников карантина Australian Open.



Число постояльцев, проживавших в этом отеле и связанных с Australian Open, составляет 500-600 человек. Теперь все они должны изолироваться и сдать анализ на ковид.



Позднее сегодня будет опубликовано обновленное расписание на пятницу.

В четверг на корты Мельбурна должны были выйти Марта Костюк и Элина Свитолина.