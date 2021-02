Обнаружен COVID-19. Все матчи четверга в Мельбурне отменены

Все матчи четверга в Мельбурне отменены из-за положительного теста на коронавирус у одного из работников карантина Australian Open.



Число постояльцев, проживавших в этом отеле и связанных с Australian Open, составляет 500-600 человек. Теперь все они должны изолироваться и сдать анализ на ковид.



Позднее сегодня будет опубликовано обновленное расписание на пятницу.

В четверг на корты Мельбурна должны были выйти Марта Костюк и Элина Свитолина.

We will work with everyone involved to facilitate testing as quickly as possible.



There will be no matches at Melbourne Park on Thursday. An update on the schedule for Friday will be announced later today. #AusOpen