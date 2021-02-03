Обнаружен COVID-19. Все матчи четверга в Мельбурне отменены

Очень неприятные новости из Австралии

  • 03.02.2021 16:41
  • 485 просмотров
  • 4 комментария
Обнаружен COVID-19. Все матчи четверга в Мельбурне отменены
© Getty Images/Global Images Ukraine

Все матчи четверга в Мельбурне отменены из-за положительного теста на коронавирус у одного из работников карантина Australian Open.
 
Число постояльцев, проживавших в этом отеле и связанных с Australian Open, составляет 500-600 человек. Теперь все они должны изолироваться и сдать анализ на ковид.
 
Позднее сегодня будет опубликовано обновленное расписание на пятницу.

В четверг на корты Мельбурна должны были выйти Марта Костюк и Элина Свитолина.

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Источник — Australian Open

(1 голос)

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 03.02.2021 16:53
    +1
    "На перехресті сталася аварія. На два тижні всі перехрестя на всіх дорогах закриті. Всі автівки мають пройти 2-тижневий карантин"
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 03.02.2021 16:52
    +1
    Ковид ковидом конечно.
    Но такие методы борьбы - это массовая истерия...
    Которая опаснее самой болезни иногда
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 03.02.2021 16:51
    +2
    Доходить вже до абсурду з тим карантином... Від нього вже значно більше шкоди, ніж від Ковіду...
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 03.02.2021 16:48
    +3
    Почалося.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 03.02.2021 16:48
    +3
    Почалося.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 03.02.2021 16:51
    +2
    Доходить вже до абсурду з тим карантином... Від нього вже значно більше шкоди, ніж від Ковіду...
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 03.02.2021 16:53
    +1
    "На перехресті сталася аварія. На два тижні всі перехрестя на всіх дорогах закриті. Всі автівки мають пройти 2-тижневий карантин"
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 03.02.2021 16:52
    +1
    Ковид ковидом конечно.
    Но такие методы борьбы - это массовая истерия...
    Которая опаснее самой болезни иногда
    Ссылка
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