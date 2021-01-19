СВИТОЛИНА: «На карантине занимаюсь с учителем украинским и французским»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как проводит время в условиях карантина в Мельбурне.

«Мне достался достаточно большой номер. У меня две комнаты, плюс еще смежная комната у тренера Энди Беттлса, так что мне очень повезло. На питание я жаловаться не буду. Еду приносят три раза в день, плюс дают ваучер на 100 австралийских долларов (2170 грн - прим.), чтобы заказать еду из отеля с доставкой «Uber Eats». Я считаю, что это для нас отличный вариант, на такую сумму мы даже не наедаем.

Я стараюсь планировать день. Например, когда у меня не было тренировки, я занималась в номере. Утром у меня была зарядка, потом завтрак, потом тренировка с Энди на велосипеде, со своим весом, пресс и так далее, а потом ланч. Во второй половине дня, когда уже в Европе просыпаются люди, я занимаюсь с учителем украинским и французским. Вечером смотрю фильм или сериал, что-то читаю, делаю домашнее задание», – сказала Свитолина.

Ранее сообщалось, что Свитолина заявилась на три турнира после Australian Open.