СВИТОЛИНА: «На карантине занимаюсь с учителем украинским и французским»

Украинская теннисистка рассказала, как коротает время перед турнирами в Австралии

  • 19.01.2021 12:16
  • 884 просмотра
  • 1 комментарий
СВИТОЛИНА: «На карантине занимаюсь с учителем украинским и французским»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как проводит время в условиях карантина в Мельбурне.

«Мне достался достаточно большой номер. У меня две комнаты, плюс еще смежная комната у тренера Энди Беттлса, так что мне очень повезло. На питание я жаловаться не буду. Еду приносят три раза в день, плюс дают ваучер на 100 австралийских долларов (2170 грн - прим.), чтобы заказать еду из отеля с доставкой «Uber Eats». Я считаю, что это для нас отличный вариант, на такую сумму мы даже не наедаем.

Я стараюсь планировать день. Например, когда у меня не было тренировки, я занималась в номере. Утром у меня была зарядка, потом завтрак, потом тренировка с Энди на велосипеде, со своим весом, пресс и так далее, а потом ланч. Во второй половине дня, когда уже в Европе просыпаются люди, я занимаюсь с учителем украинским и французским. Вечером смотрю фильм или сериал, что-то читаю, делаю домашнее задание», – сказала Свитолина.

Ранее сообщалось, что Свитолина заявилась на три турнира после Australian Open.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Frank Piter
      Frank Piter, 19.01.2021 13:23
    -3
    Знаем мы этого учителя французского
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