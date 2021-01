ВИДЕО. Это Австралия, детка. В номер Путинцевой пробралась мышь

Теннисистка Юлия Путинцева, представляющая Казахстан, попала в неприятную ситуации. В ее номер каким-то образом пробралась мышь.



«Уже два часа пытаюсь поменять комнату! Из-за карантина никто не пришел на помощь», – написала Путинцева в твиттере.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк проведет две недели на карантине в Австралии из-за коронавируса.

Been trying to change the room for a 2 hours already ! And no one came to help due to quarantine situation🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/LAowgWqw58