Еще на один год. Мхитарян договорился о новом контракте с Ромой

Армянский хавбек Генрих Мхитарян договорился о новом контракте с «Ромой», информирует итальянский журналист Фабрицио Романо.

Текущий договор экс-игрока «Шахтера» действует до 30 июня 2021 года, а новый контракт рассчитан до лета 2022 года.

31-летний полузащитник из Армении в нынешнем сезоне за «Рому» забил 9 мячей в 21 матче.

