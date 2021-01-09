Еще на один год. Мхитарян договорился о новом контракте с Ромой

Армянский хавбек Генрих Мхитарян договорился о новом контракте с «Ромой», информирует итальянский журналист Фабрицио Романо.
Текущий договор экс-игрока «Шахтера» действует до 30 июня 2021 года, а новый контракт рассчитан до лета 2022 года.
31-летний полузащитник из Армении в нынешнем сезоне за «Рому» забил 9 мячей в 21 матче.
Henrix Mkhitaryan has reached an agreement with AS Roma to extend his contract until June 2022. He won’t be a free agent next summer. 🇦🇲 @DiMarzio @SkySport #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2021
Источник — Twitter
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