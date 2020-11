Боруссия М прервала серию. Немецкие команды 26 лет не побеждали в Украине

Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Боруссией» М (0:6).

Этот матч ознаменовал первую победу немецких команд на украинской земле за 26 лет. Прервалась длительная серия.

В декабре 1994 года «Бавария» выиграла в Киеве у «Динамо» (4:1). И с тех пор никто из немецких команд до нынешней виктории «Боруссии» М победить в Украине не мог.

26 - @borussia_en’s win today marks the first German @ChampionsLeague-win on Ukrainian soil for 26 years when Bayern won 4-1 in Kiew. Finally. #UCL #SHKBMG pic.twitter.com/YwC4QYJJPz