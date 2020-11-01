Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Ингулец» – «Заря» - 0:0

Семенко, 26, Коваленко, 45

«Ингулец»: Шуст – Квасный, Семенко, Лупашко (Кучеренко, 24), Ковалев, Балан – Коваленко, Бартулович, Запорожец, Козак – Мкомола.

Запасные: Крынский, Янаков, Фатеев, Белоцерковец, Литвяк, Плохотнюк, Ситчинава, Синегуб.

«Заря»: Шевченко – Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Руфати – Иванисеня – Хомченовский, Кочергин, Юрченко – Гладкий, Кабаев.

Запасные: Василь, Лунев, Перович, Чайковский, Назарина, Фаворов, Поддубный, Гринь, Сайядманеш.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через одну минуту.



45 мин. Опасная накладка для Цыганикса со стороны Коваленко у левого угла штрафной Зари.



43 мин. МОМЕНТ! Кочергин оставил мяч под удар Хомченовского со второго темпа атаки, но полузащитник начал что-то придумывать, после чего попал в соперника.



41 мин. ГОЛ? Оффсайд! Гладкий из положения вне игры завершал точным ударом головой в дальний угол навес с левого фланга от Цыганикса.



38 мин. Кочергин у центральной линии отмахнулся от Кучеренко в борьбе за воздух.



35 мин. Подача с левого фланга завершилась ударом головой от Вернидуба выше ворот из района одиннадцатиметровой.



32 мин. МОМЕНТ! Мяч ударился в перекладину после удара Бартуловича со штрафного, после чего ушел за лицевую!



31 мин. Кабаев не смог добраться до мяча после заброса по флангу от Руфати.



29 мин. Заря старается играть верхом, но в такой ситуации каждая их ошибка при передаче заставляет отходить дальше от центра поля.



26 мин. Семенко в правом фланге подкатился со спины против Гладкого.



24 мин. ЗАМЕНА У ИНГУЛЬЦА. Кучеренко вышел на поле вместо Лупашко.



23 мин. Лупашко потянул пах, похоже! Замена уже готовится.



22 мин. Цыганикс выстрелил из-за пределов штрафной, но мяч свалился у него с ноги.



21 мин. МОМЕНТ! Сочный удар Лупашко в ближний угол из левого входа в штрафную! В сетку, но с внешней стороны!



19 мин. Руфати опасно сыграл в отборе мяча у Семенко в чужой штрафной.



17 мин. Мкомола рукой подыграл себе при приеме мяча на правом фланге, после чего помешал Абу Ханне быстро ввести мяч в игру.



13 мин. МОМЕНТ! Хомченовский с левого фланга мягко подал на дальний угол вратарской, а Кочергин слету запустил мяч на пустые трибуны.



12 мин. Вернидуб врезал локтем в лоб Семенкку при верховой борьбе за подачу.



10 мин. Подачу Ковалева с левого фланга на дальней штанге снял Юрченко.



8 мин. Мкомола старался атаковать прессингом пару центральных защитников, но Абу Ханна успел отбросить мяч к Шевченко.



6 мин. Навес с углового на правом фланге от Юрченко на ближнюю штангу не дошел до партнеров.



4 мин. Высокий заброс от центра поля Кабаева был перехвачен защитником.



2 мин. Шуст забрал мяч в руки после подачи Руфати с правого фланга.



1 мин. Газон в Запорожье оставляет желать лучше в условиях сильного ливня.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 1-го ноября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и луганская «Заря». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 19:30.

Коллектив Сергея Лавриненко будет заходить на свою очередную попытку добыть первую победу в УПЛ, стараясь при этом подловить подопечных Виктора Скрипника на усталости между двумя еврокубковыми играми в течении одной недели. «Заря» в столь высоком темпе только привыкает играть, поэтому будет достаточно уязвима перед соперником, который готовился к отдельно взятому матчу в течении семи дней. Однако «мужикам» есть что терять, и, в случае неудачного исхода матча в Запорожье, луганчане могут быть отброшены к подвалу турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Заря».