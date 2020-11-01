8-й тур
Ингулец
1 : 1
Заря
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Зря разрешили играть: арендованный у Зари Янаков принес Ингульцу ничью

Команда из Петрово пятый раз в сезоне завершила матч со счетом 1:1

  • 01.11.2020 21:28
  • 1180 просмотров
  • 14 комментариев
Зря разрешили играть: арендованный у Зари Янаков принес Ингульцу ничью
© ФК Ингулец

Программу 8-го тура украинской Премьер-лиги закрыл матч на «Славутич-Арене» в Запорожье, в котором встретились «Ингулец» из села Петрово и луганская «Заря».

Только одно изменение в стартовом составе сделал главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко по сравнению с предыдущим туром: Денису Янакову в этот раз было суждено стать джокером, он начал матч на скамейке для запасных, а с первых минут на левом фланге полузащиты играл Илья Коваленко.

Луганская «Заря», которая в четверг играла против «Браги» (1:2) в Лиге Европы, прибегла к более существенной ротации состава. В запасе остались пять игроков, которые играли против португальской команды, их заменили Шевченко, Руфати, Абу Ханна, Цыганикс и Гладкий. Стоит отметить первое появление в старте хорвата Агрона Руфати, до этого он появлялся на поле только после перерыва.

Погода, а точнее непогода внесла свои коррективы в ход игры: футболистам было сложно приспособиться к мокрому газону, из-за чего командам не удавалось создавать успешные комбинации. В таких условиях можно легко получить травму, что и случилось с Лупашко на экваторе первого тайма, наставнику «Ингульца» пришлось делать вынужденную замену.

Первый более-менее опасный момент был создан на 33-й минуте, когда Младен Бартулович довольно неплохо исполнил штрафной удар, но мяч от перекладины улетел выше ворот. Впрочем, Никита Шевченко в том эпизоде все контролировал.

«Заря» могла уйти на перерыв, ведя в счете: Цыганикс с левого фланга навесил на голову Гладкому, который отправил мяч в сетку. Вот только гол не был засчитан, благодаря VAR у форварда луганчан был зафиксирован офсайд.

Во втором тайме игру номинальных хозяев усилил выход на поле вышеупомянутого Дениса Янакова. И на 63-й минуте руководство «Зари», вероятно, пожалело, что разрешило отданным в аренду футболистам играть против себя. Янаков заработал опасный штрафной удар и сам взялся его исполнять. Да так пробил, что мяч снял паутину с девятки ворот Никиты Шевченко – 1:0!

Но недолго команда Лавриненко вела в счете. Уже спустя 10 минут рефери назначил пенальти в ворота «Ингульца» за фол Кучеренко против Иванисени. Причем изначально арбитр в том эпизоде зафиксировал офсайд, но после просмотра VAR пересмотрел свое решение. Взялся пробивать 11-метровый Юрченко, и он едва не стал антигероем для луганчан: удар Владлена голкипер отбил. Но затем арбитр предоставил Юрченко еще одну попытку, так как Шуст вышел из ворот. В этот раз лидер луганчан не сплошал.

«Заря» пыталась всеми силами вырвать победу, и уже в компенсированное время неплохой шанс забить решающий гол был у Егора Назарины, но хавбеку не хватило точности после удара с линии штрафной площади. «Ингулец» пятый раз в сезоне сыграл вничью со счетом 1:1, пока у команды из Петрово нет ни одной победы. У «Зари» дела обстоят тоже не гладко: всего две победы в восьми турах. Виктору Скрипнику предстоит успеть настроить команду перед еврокубковым матчем с греческим АЕКом.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Ингулец» – «Заря» - 1:1

 Янаков, 64 – Юрченко, 75 (пен.)

 Семенко, 26, Коваленко, 45, Квасный, 69, Кучеренко, 74, Запорожец, 80 – Иванисеня, 62, Вернидуб, 88

«Ингулец»: Шуст – Квасный, Семенко, Лупашко (Кучеренко, 24), Ковалев, Балан – Коваленко (Янаков, 46), Бартулович, Запорожец, Козак – Мкомола (Ситчинава, 65).

«Заря»: Шевченко – Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Руфати (Назарина, 66) – Иванисеня – Хомченовский, Кочергин, Юрченко – Гладкий, Кабаев (Сайядманеш, 81).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

Удары (в створ): 7 (1) – 6 (1)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 1 – 5.

ИНГУЛЕЦ-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C

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Денис Шаховец, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 22:03
    0
    ЗРЯ это для поклонников Мариуполя против Шахтёра.
    А так надо или всем разрешить, или всем запретить.
    Есть Первая лига и другие страны.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.11.2020 21:57
    0
    odiniznashih, 01.11.2020 21:52
    По правилам, если вратарь выпрыгнул до удара и отбил, то пенальти перебивается, а вратарю желтая.
    Причем это прямо указано в правилах.
    Были матчи, когда вратарь получал две желтых и удалялся.
    Я понимаю, просто говорю что мне это правило не нравится. Ну мне в принципе правило пенальти не нравится. Но думаю в нынешнем виде ему осталось жить относительно не долго.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 01.11.2020 21:52
    +1
    Sunrise, 01.11.2020 21:46
    Пенальти тупой, но по правилам. Он "в три раза больше" пенальти чем Колос Заре бил. Перебивали однозначно законно. Хотя мне это правило не нравится, оно совсем усложняет жизнь вратарю при наличии ВАР.
    По правилам, если вратарь выпрыгнул до удара и отбил, то пенальти перебивается, а вратарю желтая.
    Причем это прямо указано в правилах.
    Были матчи, когда вратарь получал две желтых и удалялся.
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 01.11.2020 21:50
    0
    Необходимо просто ограничить количество арендованных/отданных в аренду в клубе в целом плюс из клуба в клуб. Шесть и два соответственно вполне подойдет. И запрещайте на здоровье. Опять же молодым будет проще определиться, стоит ли сидеть до 23 лет в дублерах на зарплате, потому что Мариуполя для тебя уже не будет.
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 01.11.2020 21:49
    -3
    Лысый пид..рас все испортил летом... Жаль что он в недобитый Днепр не ушел.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.11.2020 21:46
    +1
    zzg77, 01.11.2020 21:43
    Судейка вытянул Зарю - и пенальти левый, и повторно дал пробить! Хотя по игре закономерный исход.
    Пенальти тупой, но по правилам. Он "в три раза больше" пенальти чем Колос Заре бил. Перебивали однозначно законно. Хотя мне это правило не нравится, оно совсем усложняет жизнь вратарю при наличии ВАР.
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 01.11.2020 21:45
    0
    Насчет зря разрешили - это официальное мнение автора?
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 01.11.2020 21:45
    0
    Насчет зря разрешили - это официальное мнение автора?
    Ссылка
    Станіслав Б'ялковський
      Станіслав Б'ялковський, 01.11.2020 21:44
    -1
    Суддя приніс нічию Зорі...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.11.2020 21:43
    -4
    Судейка вытянул Зарю - и пенальти левый, и повторно дал пробить! Хотя по игре закономерный исход.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 21:37
    0
    Эх, Заря зря так просто теряет очки.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.11.2020 21:36
    +2
    По игре: ну надо попадать по воротам!!! Ну сколько можно? Назарина, бери и забивай последним ударом.
    Игра была тяжелая, но такая и ожидалась между матчами ЛЕ и по такой погоде.
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 01.11.2020 21:35
    -1
    Дежавю. Повтор гри Львів-Ворскла. Тільки Зоря, хоч і з другої спроби, сподобилась забити гол.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.11.2020 21:33
    +1
    Спасибо Заря! Спасибо за Янакова!
    Пусть гранды посмотрят и поймут как они убого выглядят когда не разрешают арендованным играть против себя. Это хороший пример и я искренне благодарен за это своему любимому клубу!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.11.2020 21:36
    +2
    По игре: ну надо попадать по воротам!!! Ну сколько можно? Назарина, бери и забивай последним ударом.
    Игра была тяжелая, но такая и ожидалась между матчами ЛЕ и по такой погоде.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 01.11.2020 21:52
    +1
    Sunrise, 01.11.2020 21:46
    Пенальти тупой, но по правилам. Он "в три раза больше" пенальти чем Колос Заре бил. Перебивали однозначно законно. Хотя мне это правило не нравится, оно совсем усложняет жизнь вратарю при наличии ВАР.
    По правилам, если вратарь выпрыгнул до удара и отбил, то пенальти перебивается, а вратарю желтая.
    Причем это прямо указано в правилах.
    Были матчи, когда вратарь получал две желтых и удалялся.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.11.2020 21:46
    +1
    zzg77, 01.11.2020 21:43
    Судейка вытянул Зарю - и пенальти левый, и повторно дал пробить! Хотя по игре закономерный исход.
    Пенальти тупой, но по правилам. Он "в три раза больше" пенальти чем Колос Заре бил. Перебивали однозначно законно. Хотя мне это правило не нравится, оно совсем усложняет жизнь вратарю при наличии ВАР.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.11.2020 21:33
    +1
    Спасибо Заря! Спасибо за Янакова!
    Пусть гранды посмотрят и поймут как они убого выглядят когда не разрешают арендованным играть против себя. Это хороший пример и я искренне благодарен за это своему любимому клубу!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 22:03
    0
    ЗРЯ это для поклонников Мариуполя против Шахтёра.
    А так надо или всем разрешить, или всем запретить.
    Есть Первая лига и другие страны.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.11.2020 21:57
    0
    odiniznashih, 01.11.2020 21:52
    По правилам, если вратарь выпрыгнул до удара и отбил, то пенальти перебивается, а вратарю желтая.
    Причем это прямо указано в правилах.
    Были матчи, когда вратарь получал две желтых и удалялся.
    Я понимаю, просто говорю что мне это правило не нравится. Ну мне в принципе правило пенальти не нравится. Но думаю в нынешнем виде ему осталось жить относительно не долго.
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 01.11.2020 21:50
    0
    Необходимо просто ограничить количество арендованных/отданных в аренду в клубе в целом плюс из клуба в клуб. Шесть и два соответственно вполне подойдет. И запрещайте на здоровье. Опять же молодым будет проще определиться, стоит ли сидеть до 23 лет в дублерах на зарплате, потому что Мариуполя для тебя уже не будет.
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 01.11.2020 21:45
    0
    Насчет зря разрешили - это официальное мнение автора?
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 01.11.2020 21:45
    0
    Насчет зря разрешили - это официальное мнение автора?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 21:37
    0
    Эх, Заря зря так просто теряет очки.
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