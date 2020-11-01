Зря разрешили играть: арендованный у Зари Янаков принес Ингульцу ничью

Программу 8-го тура украинской Премьер-лиги закрыл матч на «Славутич-Арене» в Запорожье, в котором встретились «Ингулец» из села Петрово и луганская «Заря».

Только одно изменение в стартовом составе сделал главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко по сравнению с предыдущим туром: Денису Янакову в этот раз было суждено стать джокером, он начал матч на скамейке для запасных, а с первых минут на левом фланге полузащиты играл Илья Коваленко.

Луганская «Заря», которая в четверг играла против «Браги» (1:2) в Лиге Европы, прибегла к более существенной ротации состава. В запасе остались пять игроков, которые играли против португальской команды, их заменили Шевченко, Руфати, Абу Ханна, Цыганикс и Гладкий. Стоит отметить первое появление в старте хорвата Агрона Руфати, до этого он появлялся на поле только после перерыва.

Погода, а точнее непогода внесла свои коррективы в ход игры: футболистам было сложно приспособиться к мокрому газону, из-за чего командам не удавалось создавать успешные комбинации. В таких условиях можно легко получить травму, что и случилось с Лупашко на экваторе первого тайма, наставнику «Ингульца» пришлось делать вынужденную замену.

Первый более-менее опасный момент был создан на 33-й минуте, когда Младен Бартулович довольно неплохо исполнил штрафной удар, но мяч от перекладины улетел выше ворот. Впрочем, Никита Шевченко в том эпизоде все контролировал.

«Заря» могла уйти на перерыв, ведя в счете: Цыганикс с левого фланга навесил на голову Гладкому, который отправил мяч в сетку. Вот только гол не был засчитан, благодаря VAR у форварда луганчан был зафиксирован офсайд.

Во втором тайме игру номинальных хозяев усилил выход на поле вышеупомянутого Дениса Янакова. И на 63-й минуте руководство «Зари», вероятно, пожалело, что разрешило отданным в аренду футболистам играть против себя. Янаков заработал опасный штрафной удар и сам взялся его исполнять. Да так пробил, что мяч снял паутину с девятки ворот Никиты Шевченко – 1:0!

Но недолго команда Лавриненко вела в счете. Уже спустя 10 минут рефери назначил пенальти в ворота «Ингульца» за фол Кучеренко против Иванисени. Причем изначально арбитр в том эпизоде зафиксировал офсайд, но после просмотра VAR пересмотрел свое решение. Взялся пробивать 11-метровый Юрченко, и он едва не стал антигероем для луганчан: удар Владлена голкипер отбил. Но затем арбитр предоставил Юрченко еще одну попытку, так как Шуст вышел из ворот. В этот раз лидер луганчан не сплошал.

«Заря» пыталась всеми силами вырвать победу, и уже в компенсированное время неплохой шанс забить решающий гол был у Егора Назарины, но хавбеку не хватило точности после удара с линии штрафной площади. «Ингулец» пятый раз в сезоне сыграл вничью со счетом 1:1, пока у команды из Петрово нет ни одной победы. У «Зари» дела обстоят тоже не гладко: всего две победы в восьми турах. Виктору Скрипнику предстоит успеть настроить команду перед еврокубковым матчем с греческим АЕКом.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Ингулец» – «Заря» - 1:1

Янаков, 64 – Юрченко, 75 (пен.)

Семенко, 26, Коваленко, 45, Квасный, 69, Кучеренко, 74, Запорожец, 80 – Иванисеня, 62, Вернидуб, 88

«Ингулец»: Шуст – Квасный, Семенко, Лупашко (Кучеренко, 24), Ковалев, Балан – Коваленко (Янаков, 46), Бартулович, Запорожец, Козак – Мкомола (Ситчинава, 65).

«Заря»: Шевченко – Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Руфати (Назарина, 66) – Иванисеня – Хомченовский, Кочергин, Юрченко – Гладкий, Кабаев (Сайядманеш, 81).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).



Удары (в створ): 7 (1) – 6 (1)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 1 – 5.

ИНГУЛЕЦ-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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