Ингулец – Заря – 1:1. Янаков забивает в аренде. Видео голов и обзор матча

В матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги «Ингулец» и «Заря» разошлись миром.
Смотрите видео голов и обзор матча «Ингулец» – «Заря» – 1:1.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:0. Янаков, 64 мин.
ГОЛ! 1:1. Юрченко, 75 мин (пенальти).
Видеообзор второго тайма.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.