Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Ингулец» – «Заря» - 1:1

Янаков, 64 – Юрченко, 75 (пен.)

Семенко, 26, Коваленко, 45, Квасный, 69, Кучеренко, 74, Запорожец, 80 – Иванисеня, 62, Вернидуб, 88

«Ингулец»: Шуст – Квасный, Семенко, Лупашко (Кучеренко, 24), Ковалев, Балан – Коваленко (Янаков, 46), Бартулович, Запорожец, Козак – Мкомола (Ситчинава, 65).

Запасные: Крынский, Фатеев, Белоцерковец, Литвяк, Плохотнюк, Синегуб.

«Заря»: Шевченко – Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Руфати (Назарина, 66) – Иванисеня – Хомченовский, Кочергин, Юрченко – Гладкий, Кабаев (Сайядманеш, 81).

Запасные: Василь, Лунев, Перович, Чайковский, Фаворов, Поддубный, Гринь.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

Наши оценки:

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«Ингулец» (замены): Кучеренко – 5,0, Янаков – 7,0, Ситчинава – 6,0.

«Заря» (замены): Назарина – 5,5, Сайядманеш – б/о.



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+5 мин. МОМЕНТ! Гладкий скинул мяч Назарине с левого фланга штрафной, но полузащитник пробил в сторону от левой штанги!



90+3 мин. Кочергин подал с левого фланга, но Шуст спокойно перехватил мяч.



90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит шесть минут.



90 мин. Попытка Кочергина оставить мяч в пределах поля на правом фланге завершилась для него прогулкой по лужам.



88 мин. Ситчинава пробросил мяч по левому флангу, после чего был тут же сбит Вернидубом.



86 мин. VAR подтвердил решение главного арбитра.



85 мин. Хомченовский пробил с центрального входа в штрафную, после чего Запорожец налетел на него! Угловой ставит арбитр!



83 мин. А не ошибся ли боковой, фиксируя у Гладкого оффсайд у чужой штрафной?!



81 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Сайядманеш вышел на замену Кабаеву.



80 мин. Желтая для Запорожца за срыв рывка Цыганикса левым флангом контратаки.



78 мин. Попал мяч в руку Цыганиксу у технической зоны.



75 мин. ГГГГГГГГГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Юрченко с повторной попытки переиграл голкипера! Левее от центра на средней высоте.



75 мин. Шуст заступил за линию! Перебиваем!



74 мин. ШУСТ ОТБИЛ ПЕНАЛЬТИ ОТ ЮРЧЕНКО! В правый нижний!



74 мин. ПЕНАЛЬТИ! Кучеренко толкнул в спину соперника!



72 мин. Идет смотреть сам.



71 мин. Кучеренко держал в центре своей штрафной за футболку Иванисеню? VAR!



69 мин. Квасный грубым подкатом снес с ног Назарину в левом фланге обороны.



66 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Руфати был заменен на Назарину.



65 мин. ЗАМЕНА У ИНГУЛЬЦА. Ситчинава вышел на замену Мкомоле.



64 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛ! Янаков забил в ворота команды, которой принадлежит его контракт, роскошным ударом в правый верхний угол со штрафного!



62 мин. Иванисеня потянул за руку Янакова, который входил в левый фланг штрафной.



59 мин. Руфати с правого фланга подал слишком высокого для единственного из игроков Зари Гладкого в чужой штрафной.



56 мин. Козак был сбит Иванисеней в центре поля в равной силовой борьбе за мяч.



55 мин. МОМЕНТ! Гладкий неудачным ударом головой из центра штрафной завершил подачу с левого фланга от Кочергина.



52 мин. Запустил мяч над перекладиной Балан, пробив с острого гула на правом фланге штрафной.



50 мин. Арбитру пришлось попросить капитанов: Запорожца и Вернидуба, успокоить своих футболистов. Отчего бы?



48 мин. Контроль мяча от Зари вдоль центра поля.



46 мин. ЗАМЕНА У ИНГУЛЬЦА. После перерыва на поле вышел Янаков. Заменен Коваленко.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через одну минуту.



45 мин. Опасная накладка для Цыганикса со стороны Коваленко у левого угла штрафной Зари.



43 мин. МОМЕНТ! Кочергин оставил мяч под удар Хомченовского со второго темпа атаки, но полузащитник начал что-то придумывать, после чего попал в соперника.



41 мин. ГОЛ? Оффсайд! Гладкий из положения вне игры завершал точным ударом головой в дальний угол навес с левого фланга от Цыганикса.



38 мин. Кочергин у центральной линии отмахнулся от Кучеренко в борьбе за воздух.



35 мин. Подача с левого фланга завершилась ударом головой от Вернидуба выше ворот из района одиннадцатиметровой.



32 мин. МОМЕНТ! Мяч ударился в перекладину после удара Бартуловича со штрафного, после чего ушел за лицевую!



31 мин. Кабаев не смог добраться до мяча после заброса по флангу от Руфати.



29 мин. Заря старается играть верхом, но в такой ситуации каждая их ошибка при передаче заставляет отходить дальше от центра поля.



26 мин. Семенко в правом фланге подкатился со спины против Гладкого.



24 мин. ЗАМЕНА У ИНГУЛЬЦА. Кучеренко вышел на поле вместо Лупашко.



23 мин. Лупашко потянул пах, похоже! Замена уже готовится.



22 мин. Цыганикс выстрелил из-за пределов штрафной, но мяч свалился у него с ноги.



21 мин. МОМЕНТ! Сочный удар Лупашко в ближний угол из левого входа в штрафную! В сетку, но с внешней стороны!



19 мин. Руфати опасно сыграл в отборе мяча у Семенко в чужой штрафной.



17 мин. Мкомола рукой подыграл себе при приеме мяча на правом фланге, после чего помешал Абу Ханне быстро ввести мяч в игру.



13 мин. МОМЕНТ! Хомченовский с левого фланга мягко подал на дальний угол вратарской, а Кочергин слету запустил мяч на пустые трибуны.



12 мин. Вернидуб врезал локтем в лоб Семенкку при верховой борьбе за подачу.



10 мин. Подачу Ковалева с левого фланга на дальней штанге снял Юрченко.



8 мин. Мкомола старался атаковать прессингом пару центральных защитников, но Абу Ханна успел отбросить мяч к Шевченко.



6 мин. Навес с углового на правом фланге от Юрченко на ближнюю штангу не дошел до партнеров.



4 мин. Высокий заброс от центра поля Кабаева был перехвачен защитником.



2 мин. Шуст забрал мяч в руки после подачи Руфати с правого фланга.



1 мин. Газон в Запорожье оставляет желать лучше в условиях сильного ливня.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В воскресенье, 1-го ноября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и луганская «Заря». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 19:30.

Коллектив Сергея Лавриненко будет заходить на свою очередную попытку добыть первую победу в УПЛ, стараясь при этом подловить подопечных Виктора Скрипника на усталости между двумя еврокубковыми играми в течении одной недели. «Заря» в столь высоком темпе только привыкает играть, поэтому будет достаточно уязвима перед соперником, который готовился к отдельно взятому матчу в течении семи дней. Однако «мужикам» есть что терять, и, в случае неудачного исхода матча в Запорожье, луганчане могут быть отброшены к подвалу турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Заря».