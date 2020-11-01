8-й тур
Ингулец
1 : 1
Заря
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Заря – 1:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 01.11.2020 19:29
  • 12938 просмотров
  • 28 комментариев
Ингулец – Заря – 1:1. Текстовая трансляция матча

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Ингулец» – «Заря» - 1:1

 Янаков, 64 – Юрченко, 75 (пен.)

 Семенко, 26, Коваленко, 45, Квасный, 69, Кучеренко, 74, Запорожец, 80 – Иванисеня, 62, Вернидуб, 88

«Ингулец»: Шуст – Квасный, Семенко, Лупашко (Кучеренко, 24), Ковалев, Балан – Коваленко (Янаков, 46), Бартулович, Запорожец, Козак – Мкомола (Ситчинава, 65).

Запасные: Крынский, Фатеев, Белоцерковец, Литвяк, Плохотнюк, Синегуб.

«Заря»: Шевченко – Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Руфати (Назарина, 66) – Иванисеня – Хомченовский, Кочергин, Юрченко – Гладкий, Кабаев (Сайядманеш, 81).

Запасные: Василь, Лунев, Перович, Чайковский, Фаворов, Поддубный, Гринь.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

Наши оценки:

   ​​​​​​​

«Ингулец» (замены): Кучеренко – 5,0, Янаков – 7,0, Ситчинава – 6,0.

«Заря» (замены): Назарина – 5,5, Сайядманеш – б/о.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+5 мин. МОМЕНТ! Гладкий скинул мяч Назарине с левого фланга штрафной, но полузащитник пробил в сторону от левой штанги!

90+3 мин. Кочергин подал с левого фланга, но Шуст спокойно перехватил мяч.

90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит шесть минут.

90 мин. Попытка Кочергина оставить мяч в пределах поля на правом фланге завершилась для него прогулкой по лужам.

 88 мин. Ситчинава пробросил мяч по левому флангу, после чего был тут же сбит Вернидубом.

86 мин. VAR подтвердил решение главного арбитра.

85 мин. Хомченовский пробил с центрального входа в штрафную, после чего Запорожец налетел на него! Угловой ставит арбитр!

83 мин. А не ошибся ли боковой, фиксируя у Гладкого оффсайд у чужой штрафной?!

 81 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Сайядманеш вышел на замену Кабаеву.

 80 мин. Желтая для Запорожца за срыв рывка Цыганикса левым флангом контратаки.

78 мин. Попал мяч в руку Цыганиксу у технической зоны.

 75 мин. ГГГГГГГГГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Юрченко с повторной попытки переиграл голкипера! Левее от центра на средней высоте.

75 мин. Шуст заступил за линию! Перебиваем!

74 мин. ШУСТ ОТБИЛ ПЕНАЛЬТИ ОТ ЮРЧЕНКО! В правый нижний!

 74 мин. ПЕНАЛЬТИ! Кучеренко толкнул в спину соперника!

72 мин. Идет смотреть сам.

71 мин. Кучеренко держал в центре своей штрафной за футболку Иванисеню? VAR!

 69 мин. Квасный грубым подкатом снес с ног Назарину в левом фланге обороны.

 66 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Руфати был заменен на Назарину.

 65 мин. ЗАМЕНА У ИНГУЛЬЦА. Ситчинава вышел на замену Мкомоле.

 64 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛ! Янаков забил в ворота команды, которой принадлежит его контракт, роскошным ударом в правый верхний угол со штрафного!

 62 мин. Иванисеня потянул за руку Янакова, который входил в левый фланг штрафной.

59 мин. Руфати с правого фланга подал слишком высокого для единственного из игроков Зари Гладкого в чужой штрафной.

56 мин. Козак был сбит Иванисеней в центре поля в равной силовой борьбе за мяч.

55 мин. МОМЕНТ! Гладкий неудачным ударом головой из центра штрафной завершил подачу с левого фланга от Кочергина.

52 мин. Запустил мяч над перекладиной Балан, пробив с острого гула на правом фланге штрафной.

50 мин. Арбитру пришлось попросить капитанов: Запорожца и Вернидуба, успокоить своих футболистов. Отчего бы?

48 мин. Контроль мяча от Зари вдоль центра поля.

 46 мин. ЗАМЕНА У ИНГУЛЬЦА. После перерыва на поле вышел Янаков. Заменен Коваленко.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через одну минуту.

 45 мин. Опасная накладка для Цыганикса со стороны Коваленко у левого угла штрафной Зари.

43 мин. МОМЕНТ! Кочергин оставил мяч под удар Хомченовского со второго темпа атаки, но полузащитник начал что-то придумывать, после чего попал в соперника.

41 мин. ГОЛ? Оффсайд! Гладкий из положения вне игры завершал точным ударом головой в дальний угол навес с левого фланга от Цыганикса.

38 мин. Кочергин у центральной линии отмахнулся от Кучеренко в борьбе за воздух.

35 мин. Подача с левого фланга завершилась ударом головой от Вернидуба выше ворот из района одиннадцатиметровой.

32 мин. МОМЕНТ! Мяч ударился в перекладину после удара Бартуловича со штрафного, после чего ушел за лицевую!

31 мин. Кабаев не смог добраться до мяча после заброса по флангу от Руфати.

29 мин. Заря старается играть верхом, но в такой ситуации каждая их ошибка при передаче заставляет отходить дальше от центра поля.

 26 мин. Семенко в правом фланге подкатился со спины против Гладкого.

24 мин. ЗАМЕНА У ИНГУЛЬЦА. Кучеренко вышел на поле вместо Лупашко.

23 мин. Лупашко потянул пах, похоже! Замена уже готовится.

22 мин. Цыганикс выстрелил из-за пределов штрафной, но мяч свалился у него с ноги.

21 мин. МОМЕНТ! Сочный удар Лупашко в ближний угол из левого входа в штрафную! В сетку, но с внешней стороны!

19 мин. Руфати опасно сыграл в отборе мяча у Семенко в чужой штрафной.

17 мин. Мкомола рукой подыграл себе при приеме мяча на правом фланге, после чего помешал Абу Ханне быстро ввести мяч в игру.

13 мин. МОМЕНТ! Хомченовский с левого фланга мягко подал на дальний угол вратарской, а Кочергин слету запустил мяч на пустые трибуны.

12 мин. Вернидуб врезал локтем в лоб Семенкку при верховой борьбе за подачу.

10 мин. Подачу Ковалева с левого фланга на дальней штанге снял Юрченко.

8 мин. Мкомола старался атаковать прессингом пару центральных защитников, но Абу Ханна успел отбросить мяч к Шевченко.

6 мин. Навес с углового на правом фланге от Юрченко на ближнюю штангу не дошел до партнеров.

4 мин. Высокий заброс от центра поля Кабаева был перехвачен защитником.

2 мин. Шуст забрал мяч в руки после подачи Руфати с правого фланга.

1 мин. Газон в Запорожье оставляет желать лучше в условиях сильного ливня.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 1-го ноября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и луганская «Заря». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 19:30.

Коллектив Сергея Лавриненко будет заходить на свою очередную попытку добыть первую победу в УПЛ, стараясь при этом подловить подопечных Виктора Скрипника на усталости между двумя еврокубковыми играми в течении одной недели. «Заря» в столь высоком темпе только привыкает играть, поэтому будет достаточно уязвима перед соперником, который готовился к отдельно взятому матчу в течении семи дней. Однако «мужикам» есть что терять, и, в случае неудачного исхода матча в Запорожье, луганчане могут быть отброшены к подвалу турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Заря».

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Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Gregor
    online
      Gregor, 01.11.2020 21:59
    0
    kuzmich_lugansk, 01.11.2020 21:46
    Никиту Каменюку на и.о.главного тренера и пол команды на йух вместе с презиком и дело пойдёт.Скрипник=Чанцев.Смотреть такой футбол после домашних матчей на Авангарде невыносимо.Пока не поздно,лысого на йух!
    Ну и как ты презика уберешь?Он владелец клуба Каменка тренер нулевой
    Ссылка
    kuzmich_lugansk
      kuzmich_lugansk, 01.11.2020 21:46
    +1
    Никиту Каменюку на и.о.главного тренера и пол команды на йух вместе с презиком и дело пойдёт.Скрипник=Чанцев.Смотреть такой футбол после домашних матчей на Авангарде невыносимо.Пока не поздно,лысого на йух!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.11.2020 21:39
    0
    Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:35
    Меня не так реализация волнует, как этот проходной двор в защите. Ты видел последние матчи Зари? Вот как с такой защитой играть? Так и замены не делают. ну типа поставить другого кого-то в защиту. Это аж злит. Просто такое ощущение, что Скрипник не знает как это сделать. Ок, нет финансирования за игроков. Взять свободных или же кого-то из молодых ю19 и тд. Вернидуб мог сделать команду без финансов, да, там были некоторые аренды, но все равно, даже когда арендованные не играли, Заря делала игру против Шд или Дк. Я верю в то, что Скрипнки морально сгорел тогда, когда была мутка с Днепр1.
    Мутка с Днепр-1 ни при чем. Много кто из ушедших тащил команду в прошлом сезоне. Нужны новые лидеры, а они не растут по указке. И проходного двора я не увидел. Почти как и всегда в два раза у Зари больше опасных атак, чем у соперника - 122 против 77.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:35
    +1
    Sentinel, 01.11.2020 21:28
    Ну у Зари очевидные проблемы с забиванием голов. Эту проблему надо решать в первую очередь. Судя по тому, как Скрипник сказал, что реализацию не купишь, он и сам не знает, что с этим можно щас сделать. Может, кого-то прорвет, а может и не прорвет. Будет видно в следующих матчах... стоит продолжать сотрудничество или расставаться.
    Меня не так реализация волнует, как этот проходной двор в защите. Ты видел последние матчи Зари? Вот как с такой защитой играть? Так и замены не делают. ну типа поставить другого кого-то в защиту. Это аж злит. Просто такое ощущение, что Скрипник не знает как это сделать. Ок, нет финансирования за игроков. Взять свободных или же кого-то из молодых ю19 и тд. Вернидуб мог сделать команду без финансов, да, там были некоторые аренды, но все равно, даже когда арендованные не играли, Заря делала игру против Шд или Дк. Я верю в то, что Скрипнки морально сгорел тогда, когда была мутка с Днепр1.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.11.2020 21:28
    0
    Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:24
    Я и не сравнивал и это нельзя сравнивать. Но это Ингулец, я извиняюсь, если кого-то задеваю этим, но это Ингулец. Проблема какая-то в психологии и тактике. Про график, ну это такое. Просрать там и тут, тогда пусть откажутся от какого-то турнира в пользу одного. Например ЛЕ, я ожидал другого чего-то от Зари. Но все эти мутки с тренером и в целом какой-то бред внутри.
    Ну у Зари очевидные проблемы с забиванием голов. Эту проблему надо решать в первую очередь. Судя по тому, как Скрипник сказал, что реализацию не купишь, он и сам не знает, что с этим можно щас сделать. Может, кого-то прорвет, а может и не прорвет. Будет видно в следующих матчах... стоит продолжать сотрудничество или расставаться.
    Ссылка
    Gregor
    online
      Gregor, 01.11.2020 21:27
    +2
    Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:24
    Я и не сравнивал и это нельзя сравнивать. Но это Ингулец, я извиняюсь, если кого-то задеваю этим, но это Ингулец. Проблема какая-то в психологии и тактике. Про график, ну это такое. Просрать там и тут, тогда пусть откажутся от какого-то турнира в пользу одного. Например ЛЕ, я ожидал другого чего-то от Зари. Но все эти мутки с тренером и в целом какой-то бред внутри.
    В команде все нормально,но тренер это ппц
    Ссылка
    Gregor
    online
      Gregor, 01.11.2020 21:26
    0
    Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:24
    Я и не сравнивал и это нельзя сравнивать. Но это Ингулец, я извиняюсь, если кого-то задеваю этим, но это Ингулец. Проблема какая-то в психологии и тактике. Про график, ну это такое. Просрать там и тут, тогда пусть откажутся от какого-то турнира в пользу одного. Например ЛЕ, я ожидал другого чего-то от Зари. Но все эти мутки с тренером и в целом какой-то бред внутри.
    Тактика и психология 💯 процентов
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:24
    0
    Sentinel, 01.11.2020 21:16
    График тяжелый, игры через три дня. Только не надо про АПЛ, там средства для восстановления куда продвинутей, футболисты атлетичнее, скамейка длиннее и все равно всех лидеров качает. У нас только Шахтер может позволить себе оттянуться и зачиллить с корешами на выходных вместо футбола.
    Я и не сравнивал и это нельзя сравнивать. Но это Ингулец, я извиняюсь, если кого-то задеваю этим, но это Ингулец. Проблема какая-то в психологии и тактике. Про график, ну это такое. Просрать там и тут, тогда пусть откажутся от какого-то турнира в пользу одного. Например ЛЕ, я ожидал другого чего-то от Зари. Но все эти мутки с тренером и в целом какой-то бред внутри.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.11.2020 21:16
    -1
    Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:03
    Я просто снова в шоке. Что с этой командой? Как можно проигрывать 1-0 этой команде? Что вообще с этой Зарей. Скрипник явно что-то делает не так. Терять очки там где их вообще нельзя терять. Я бы понял это, если бы они выиграли бы в группе ЛЕ. Но проигрывать там и тут - это жесть.
    График тяжелый, игры через три дня. Только не надо про АПЛ, там средства для восстановления куда продвинутей, футболисты атлетичнее, скамейка длиннее и все равно всех лидеров качает. У нас только Шахтер может позволить себе оттянуться и зачиллить с корешами на выходных вместо футбола.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:11
    0
    Похоже в этом сезоне Заря максимум будет претендовать на 6 место, если будет такая убогая игра.
    Ссылка
    Gregor
    online
      Gregor, 01.11.2020 21:06
    0
    Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:03
    Я просто снова в шоке. Что с этой командой? Как можно проигрывать 1-0 этой команде? Что вообще с этой Зарей. Скрипник явно что-то делает не так. Терять очки там где их вообще нельзя терять. Я бы понял это, если бы они выиграли бы в группе ЛЕ. Но проигрывать там и тут - это жесть.
    Скрипник не меняет тактику,футболисты слабые
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:03
    0
    Я просто снова в шоке. Что с этой командой? Как можно проигрывать 1-0 этой команде? Что вообще с этой Зарей. Скрипник явно что-то делает не так. Терять очки там где их вообще нельзя терять. Я бы понял это, если бы они выиграли бы в группе ЛЕ. Но проигрывать там и тут - это жесть.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 01.11.2020 21:02
    0
    https://www.allsport-tv.ru/2020/124/football-1-ua.html
    Ссылка
    Gregor
    online
      Gregor, 01.11.2020 20:45
    0
    S t e p a n , 01.11.2020 20:23
    Что то з Зарей не то происходит в последнее время
    Как и с другими клубами..
    Ссылка
    Gregor
    online
      Gregor, 01.11.2020 20:44
    +1
    Fangold, 01.11.2020 20:37
    Знову перенесли гру? Знову шахер-махер? Тоді я дивитись цирк-лігу не буду
    Шо ты несёшь?
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 20:40
    +2
    Fangold, 01.11.2020 20:37
    Знову перенесли гру? Знову шахер-махер? Тоді я дивитись цирк-лігу не буду
    Какой на х*р? Просто поменяли выезды в календаре ради турнира УЕФА.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 01.11.2020 20:37
    -2
    Знову перенесли гру? Знову шахер-махер? Тоді я дивитись цирк-лігу не буду
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 20:37
    0
    Что то авторитеты УПЛ стали не похожи на себя.
    Осенняя линька очков
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 01.11.2020 20:28
    -2
    Vitalii_13UA, 01.11.2020 20:26
    Если будет ничья или еще хуже поражение Зари, то явно стоит задуматься о каких-то изменениях. Что вообще происходит с Зарей в этом сезоне, мне трудно понять.
    - Что происходит? А Крыса лысая тренирует Зарю. Вот что происходит.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 01.11.2020 20:27
    +2
    Луганчанин, 01.11.2020 20:23
    Руфати никакущий, срочно менять. Ни одного обострения, все пасы в никуда. Игру не читает вообще.
    чем лучше фаворов?скорости-ноль,все прострелы вникуда
    Ссылка
    Gregor
    online
      Gregor, 01.11.2020 21:27
    +2
    Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:24
    Я и не сравнивал и это нельзя сравнивать. Но это Ингулец, я извиняюсь, если кого-то задеваю этим, но это Ингулец. Проблема какая-то в психологии и тактике. Про график, ну это такое. Просрать там и тут, тогда пусть откажутся от какого-то турнира в пользу одного. Например ЛЕ, я ожидал другого чего-то от Зари. Но все эти мутки с тренером и в целом какой-то бред внутри.
    В команде все нормально,но тренер это ппц
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 20:40
    +2
    Fangold, 01.11.2020 20:37
    Знову перенесли гру? Знову шахер-махер? Тоді я дивитись цирк-лігу не буду
    Какой на х*р? Просто поменяли выезды в календаре ради турнира УЕФА.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 01.11.2020 20:27
    +2
    Луганчанин, 01.11.2020 20:23
    Руфати никакущий, срочно менять. Ни одного обострения, все пасы в никуда. Игру не читает вообще.
    чем лучше фаворов?скорости-ноль,все прострелы вникуда
    Ссылка
    kuzmich_lugansk
      kuzmich_lugansk, 01.11.2020 21:46
    +1
    Никиту Каменюку на и.о.главного тренера и пол команды на йух вместе с презиком и дело пойдёт.Скрипник=Чанцев.Смотреть такой футбол после домашних матчей на Авангарде невыносимо.Пока не поздно,лысого на йух!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:35
    +1
    Sentinel, 01.11.2020 21:28
    Ну у Зари очевидные проблемы с забиванием голов. Эту проблему надо решать в первую очередь. Судя по тому, как Скрипник сказал, что реализацию не купишь, он и сам не знает, что с этим можно щас сделать. Может, кого-то прорвет, а может и не прорвет. Будет видно в следующих матчах... стоит продолжать сотрудничество или расставаться.
    Меня не так реализация волнует, как этот проходной двор в защите. Ты видел последние матчи Зари? Вот как с такой защитой играть? Так и замены не делают. ну типа поставить другого кого-то в защиту. Это аж злит. Просто такое ощущение, что Скрипник не знает как это сделать. Ок, нет финансирования за игроков. Взять свободных или же кого-то из молодых ю19 и тд. Вернидуб мог сделать команду без финансов, да, там были некоторые аренды, но все равно, даже когда арендованные не играли, Заря делала игру против Шд или Дк. Я верю в то, что Скрипнки морально сгорел тогда, когда была мутка с Днепр1.
    Ссылка
    Gregor
    online
      Gregor, 01.11.2020 20:44
    +1
    Fangold, 01.11.2020 20:37
    Знову перенесли гру? Знову шахер-махер? Тоді я дивитись цирк-лігу не буду
    Шо ты несёшь?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 01.11.2020 20:24
    +1
    все очень медленно поэтому ничего не выходит создать
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 20:11
    +1
    Давай, Зорька! Вперед! На 5е место.
    Ссылка
    Gregor
    online
      Gregor, 01.11.2020 21:59
    0
    kuzmich_lugansk, 01.11.2020 21:46
    Никиту Каменюку на и.о.главного тренера и пол команды на йух вместе с презиком и дело пойдёт.Скрипник=Чанцев.Смотреть такой футбол после домашних матчей на Авангарде невыносимо.Пока не поздно,лысого на йух!
    Ну и как ты презика уберешь?Он владелец клуба Каменка тренер нулевой
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.11.2020 21:39
    0
    Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:35
    Меня не так реализация волнует, как этот проходной двор в защите. Ты видел последние матчи Зари? Вот как с такой защитой играть? Так и замены не делают. ну типа поставить другого кого-то в защиту. Это аж злит. Просто такое ощущение, что Скрипник не знает как это сделать. Ок, нет финансирования за игроков. Взять свободных или же кого-то из молодых ю19 и тд. Вернидуб мог сделать команду без финансов, да, там были некоторые аренды, но все равно, даже когда арендованные не играли, Заря делала игру против Шд или Дк. Я верю в то, что Скрипнки морально сгорел тогда, когда была мутка с Днепр1.
    Мутка с Днепр-1 ни при чем. Много кто из ушедших тащил команду в прошлом сезоне. Нужны новые лидеры, а они не растут по указке. И проходного двора я не увидел. Почти как и всегда в два раза у Зари больше опасных атак, чем у соперника - 122 против 77.
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.11.2020 21:28
    0
    Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:24
    Я и не сравнивал и это нельзя сравнивать. Но это Ингулец, я извиняюсь, если кого-то задеваю этим, но это Ингулец. Проблема какая-то в психологии и тактике. Про график, ну это такое. Просрать там и тут, тогда пусть откажутся от какого-то турнира в пользу одного. Например ЛЕ, я ожидал другого чего-то от Зари. Но все эти мутки с тренером и в целом какой-то бред внутри.
    Ну у Зари очевидные проблемы с забиванием голов. Эту проблему надо решать в первую очередь. Судя по тому, как Скрипник сказал, что реализацию не купишь, он и сам не знает, что с этим можно щас сделать. Может, кого-то прорвет, а может и не прорвет. Будет видно в следующих матчах... стоит продолжать сотрудничество или расставаться.
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    Gregor
    online
      Gregor, 01.11.2020 21:26
    0
    Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:24
    Я и не сравнивал и это нельзя сравнивать. Но это Ингулец, я извиняюсь, если кого-то задеваю этим, но это Ингулец. Проблема какая-то в психологии и тактике. Про график, ну это такое. Просрать там и тут, тогда пусть откажутся от какого-то турнира в пользу одного. Например ЛЕ, я ожидал другого чего-то от Зари. Но все эти мутки с тренером и в целом какой-то бред внутри.
    Тактика и психология 💯 процентов
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    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:24
    0
    Sentinel, 01.11.2020 21:16
    График тяжелый, игры через три дня. Только не надо про АПЛ, там средства для восстановления куда продвинутей, футболисты атлетичнее, скамейка длиннее и все равно всех лидеров качает. У нас только Шахтер может позволить себе оттянуться и зачиллить с корешами на выходных вместо футбола.
    Я и не сравнивал и это нельзя сравнивать. Но это Ингулец, я извиняюсь, если кого-то задеваю этим, но это Ингулец. Проблема какая-то в психологии и тактике. Про график, ну это такое. Просрать там и тут, тогда пусть откажутся от какого-то турнира в пользу одного. Например ЛЕ, я ожидал другого чего-то от Зари. Но все эти мутки с тренером и в целом какой-то бред внутри.
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    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:11
    0
    Похоже в этом сезоне Заря максимум будет претендовать на 6 место, если будет такая убогая игра.
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    Gregor
    online
      Gregor, 01.11.2020 21:06
    0
    Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:03
    Я просто снова в шоке. Что с этой командой? Как можно проигрывать 1-0 этой команде? Что вообще с этой Зарей. Скрипник явно что-то делает не так. Терять очки там где их вообще нельзя терять. Я бы понял это, если бы они выиграли бы в группе ЛЕ. Но проигрывать там и тут - это жесть.
    Скрипник не меняет тактику,футболисты слабые
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    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 21:03
    0
    Я просто снова в шоке. Что с этой командой? Как можно проигрывать 1-0 этой команде? Что вообще с этой Зарей. Скрипник явно что-то делает не так. Терять очки там где их вообще нельзя терять. Я бы понял это, если бы они выиграли бы в группе ЛЕ. Но проигрывать там и тут - это жесть.
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 01.11.2020 21:02
    0
    https://www.allsport-tv.ru/2020/124/football-1-ua.html
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    Gregor
    online
      Gregor, 01.11.2020 20:45
    0
    S t e p a n , 01.11.2020 20:23
    Что то з Зарей не то происходит в последнее время
    Как и с другими клубами..
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    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 20:37
    0
    Что то авторитеты УПЛ стали не похожи на себя.
    Осенняя линька очков
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    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 01.11.2020 20:26
    0
    Если будет ничья или еще хуже поражение Зари, то явно стоит задуматься о каких-то изменениях. Что вообще происходит с Зарей в этом сезоне, мне трудно понять.
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