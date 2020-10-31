«Заря» испытала кризис в реализации создаваемых моментов по ходу матча в середине недели в рамках Лиги Европы УЕФА против португальской «Браги» (1:2). Этот результат стал вторым поражением на счету команды Виктора Скрипника в этой еврокубковой кампании, из-за чего «мужикам» теперь лишь украдкой придется смотреть в сторону возможного выхода в плей-офф.



Настало время для команды из Луганска возвращаться к делам на внутренней арене, где, по состоянию на момент начала восьмого тура, их дела обстоят далеко не так, как это можно было себе представить после «бронзового» предыдущего сезона. Коллектив Скрипника располагается на 7 месте в турнирной таблице, с отставанием в три очка от потенциальной еврокубковой зоны. В соперниках по матчу на внутренней арене для «Зари» будет «Ингулец», а сам поединок пройдет на поле запорожской «Славутич-Арены». Вот только не луганчане будут принимающей стороной в этот раз.



Неделя за неделей, а счетчик побед для пополнивших «элиту» новичков никак не может сдвинуться с места после единственного уже успевшего покрыться пылью успеха закарпатского «Миная». «Ингулец» продолжает собирать ничейные исходы, завершив подобным образом пять из семи своих матчей в УПЛ, что позволяет команде Сергея Лавриненко хоть как-то отдаляться от зоны вылета. По большому счету, «козаки» в предстоящей игре пройдут первую в своей жизни проверку против соперника из категории «топ-3» национального первенства.



В предстоящей игре по причине дисквалификации (перебор желтых карточек) своей команде не сможет помочь Ловро Цвек, поэтому в центре обороны от Виктора Скрпника вполне можно ожидать выход Йоэля Абу Ханны, который отметился ассистом после своего выхода на замену в игре против португальской «Браги». В составе «Ингульца» будет отсутствовать Виталий Павлов, но по причине более длительной, чем у соперника, дисквалификации.



Главным арбитром на данный поединок был назначен 32-летний рефери из Полтавы – Андрей Коваленко. В карьере этого молодого судьи уже было 8 матчей Украинской Премьер-лиги, однако он впервые будет проводить игру с участием как «Ингульца», так и «Зари». Манера судейства – средней строгости: 4,88 предупреждений в среднем за игру, при 3 удалениях. А вот возможный назначенный пенальти станет для Коваленко первым в его карьере в УПЛ.



Ориентировочные составы:



«Ингулец»: Шуст – Квасный, Семенко, Лупашко, Ковалев, Балан – Янаков, Бартулович, Запорожец, Козак – Мкомола.



«Заря»: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс – Иванисеня – Хомченовский, Кочергин, Юрченко – Кабаев, Гладкий.

1 ноября, воскресенье