8-й тур
Ингулец
1 : 1
Заря
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Виктор СКРИПНИК: «Заря не наиграла на победу»

Наставник «Зари» недоволен поединком с «Ингульцом» (1:1)

  • 02.11.2020 15:41
  • 246 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Заря не наиграла на победу»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник ответил на вопросы в рамках пресс-конференции после матча 8-го тура УПЛ с «Ингульцом» (1:1).

«Когда играешь дома, хочется лишь выигрывать, но сегодня удача, к сожалению, не на нашей стороне. Можем поздравить соперника с таким результатом, думаю, они довольны им. Результат матча по делу. По моему мнению, мы не наиграли на победу, хотя последний острый момент, который у нас был, должны были реализовывать. Много нюансов на сегодняшний момент, но на них мы не ссылаемся, поскольку уже работали в таком графике. В конце команда показывала себя уже лучше, но этого, вероятнее всего, было мало. Мы недовольны ни результатом, ни игрой, к сожалению», — считает Скрипник.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности