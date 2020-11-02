Виктор СКРИПНИК: «Заря не наиграла на победу»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник ответил на вопросы в рамках пресс-конференции после матча 8-го тура УПЛ с «Ингульцом» (1:1).

«Когда играешь дома, хочется лишь выигрывать, но сегодня удача, к сожалению, не на нашей стороне. Можем поздравить соперника с таким результатом, думаю, они довольны им. Результат матча по делу. По моему мнению, мы не наиграли на победу, хотя последний острый момент, который у нас был, должны были реализовывать. Много нюансов на сегодняшний момент, но на них мы не ссылаемся, поскольку уже работали в таком графике. В конце команда показывала себя уже лучше, но этого, вероятнее всего, было мало. Мы недовольны ни результатом, ни игрой, к сожалению», — считает Скрипник.