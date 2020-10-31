Костюк деклассировала экс-пятую ракетку мира на пути в полуфинал турнира

Украинская теннисистка Марта Костюк (№104 WTA) продолжает побеждать на 80-тысячнике в Тайлере (Техас, США).

В поединке 1/4 финала 18-летняя украинка, посеянная под восьмым номером, обыграла Сару Эррани из Италии (№131 WTA).

Тайлер. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 6:2, 6:1

В 1/2 финала Марта сразится против Кэтрин Беллис из США (№141 WTA), с которой она играла в финале на соревнованиях в Мэйконе.

Также отметим, что Костюк в дуэте с Кларой Таусон из Дании прошли в полуфинал парного разряда на отказе соперниц.