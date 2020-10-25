Марта Костюк не смогла доиграть финал в Мэйконе

Сильные судороги помешали украинской теннисистке завершить поединок

  • 25.10.2020 21:38
  • 1511 просмотров
  • 6 комментариев
Марта Костюк не смогла доиграть финал в Мэйконе
© WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№113 WTA) не смогла доиграть финал 80-тысячника ITF в Мэйконе, США.

В матче за титул 18-летняя украинская теннисистка, посеянная под шестым номером, уступила Кэтрин Беллис из США (№173 WTA). В начале третьего сета украинка не смогла продолжать борьбу из-за судорог.

Мэйкон. Финал
Марта Костюк (Украина) – Кэтрин Беллис (США) – 4:6, 7:6(4), 0:0 (отказ)

Отметим, что это был крупнейший финал в карьере Костюк, ранее она выигрывала два турнира ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов.

В новой редакции рейтинга WTA Марта установит новый личный рекорд, поднявшись на 105-е место.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alexandr Golovach
    online
      Alexandr Golovach, 25.10.2020 21:55
    0
    Друзі, читайте уважніше статтю, у Марти судоми. Це просто величезна втома. Сподіваюсь, що трошки відпочине і зможе ще зіграти в останньому турнірі сезона WTA в кваліфікації в Лінці з 5 листопада.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 25.10.2020 21:53
    0
    Марті ще з початку матчу сильно не щастило, було багато шансів виграти перший сет та тоді гру загалом. Але ні чого страшного що не виграла, різниця всього 5 пунктів рейтингу. Головне відновитися.
    Ссылка
    sarra2008
      sarra2008, 25.10.2020 21:51
    +1
    Як же їй було боляче.... Марта камон... Все попереду
    Ссылка
    sanyok241 .
      sanyok241 ., 25.10.2020 21:47
    +3
    Не дай бог что-то серьезное , хватит с нас Лопатецкой
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 25.10.2020 21:44
    +1
    Марте побажаю не скіглити а швідкого одужання
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 25.10.2020 21:43
    +1
    Блиииин.... Ну єтого только не хватало? Что там произошло? На сколько серьезна травма?
    Ссылка
    sanyok241 .
      sanyok241 ., 25.10.2020 21:47
    +3
    Не дай бог что-то серьезное , хватит с нас Лопатецкой
    Ссылка
    sarra2008
      sarra2008, 25.10.2020 21:51
    +1
    Як же їй було боляче.... Марта камон... Все попереду
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 25.10.2020 21:44
    +1
    Марте побажаю не скіглити а швідкого одужання
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 25.10.2020 21:43
    +1
    Блиииин.... Ну єтого только не хватало? Что там произошло? На сколько серьезна травма?
    Ссылка
    Alexandr Golovach
    online
      Alexandr Golovach, 25.10.2020 21:55
    0
    Друзі, читайте уважніше статтю, у Марти судоми. Це просто величезна втома. Сподіваюсь, що трошки відпочине і зможе ще зіграти в останньому турнірі сезона WTA в кваліфікації в Лінці з 5 листопада.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 25.10.2020 21:53
    0
    Марті ще з початку матчу сильно не щастило, було багато шансів виграти перший сет та тоді гру загалом. Але ні чого страшного що не виграла, різниця всього 5 пунктів рейтингу. Головне відновитися.
    Ссылка
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