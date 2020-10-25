Марта Костюк не смогла доиграть финал в Мэйконе

Украинская теннисистка Марта Костюк (№113 WTA) не смогла доиграть финал 80-тысячника ITF в Мэйконе, США.
В матче за титул 18-летняя украинская теннисистка, посеянная под шестым номером, уступила Кэтрин Беллис из США (№173 WTA). В начале третьего сета украинка не смогла продолжать борьбу из-за судорог.
Мэйкон. Финал
Марта Костюк (Украина) – Кэтрин Беллис (США) – 4:6, 7:6(4), 0:0 (отказ)
Отметим, что это был крупнейший финал в карьере Костюк, ранее она выигрывала два турнира ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов.
В новой редакции рейтинга WTA Марта установит новый личный рекорд, поднявшись на 105-е место.
Источник — Sport.ua
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