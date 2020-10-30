Тайлер. Костюк сыграет в 1/4 финала одиночного и полуфинале парного разряда

Украинская теннисистка Марта Костюк (№104 WTA) выиграла еще один матч одиночного разряда на 80-тысячнике в Тайлере (Техас, США).
В поединке второго круга 18-летняя украинка, посеянная под восьмым номером, обыграла Веронику Сепеде Роиг из Парагвая (№173 WTA).
Тайлер. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Вероника Сепеде Роиг (Парагвай) – 6:2, 7:5
В 1/4 финала Костюк сразится против Сары Эррани из Италии (№131 WTA) или Мисаки Дои из Японии (№85 WTA).
Также отметим, что Костюк в дуэте с Кларой Таусон из Дании прошли в полуфинал парного разряда на отказе соперниц.
Источник — Sport.ua
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Якщо так, то треба міняти тактику і грати агресивно, бо вовтузіння по корту - стихія італійки.
Наступною суперницею, як на мене, краще була б Еррані. В її віці після трьох сетів важко грати наступного дня. Але хто його знає...
Марту повинні поставити грати на 7й корт, бо на центральному точно буде грати американка(и). Це значить, що почнеться матч після пари Кава-Міннен, які стартують 23:30.
Є шанс не заснути і ще подивитися гру.
Якщо так, то треба міняти тактику і грати агресивно, бо вовтузіння по корту - стихія італійки.
Наступною суперницею, як на мене, краще була б Еррані. В її віці після трьох сетів важко грати наступного дня. Але хто його знає...
Марту повинні поставити грати на 7й корт, бо на центральному точно буде грати американка(и). Це значить, що почнеться матч після пари Кава-Міннен, які стартують 23:30.
Є шанс не заснути і ще подивитися гру.
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