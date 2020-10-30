Тайлер. Костюк сыграет в 1/4 финала одиночного и полуфинале парного разряда

Украинка движется к важным матчам

  • 30.10.2020 23:21
  • 148 просмотров
  • 4 комментария
Тайлер. Костюк сыграет в 1/4 финала одиночного и полуфинале парного разряда
© WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№104 WTA) выиграла еще один матч одиночного разряда на 80-тысячнике в Тайлере (Техас, США).

В поединке второго круга 18-летняя украинка, посеянная под восьмым номером, обыграла Веронику Сепеде Роиг из Парагвая (№173 WTA).

Тайлер. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Вероника Сепеде Роиг (Парагвай) – 6:2, 7:5

В 1/4 финала Костюк сразится против Сары Эррани из Италии (№131 WTA) или Мисаки Дои из Японии (№85 WTA).

Также отметим, что Костюк в дуэте с Кларой Таусон из Дании прошли в полуфинал парного разряда на отказе соперниц.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 30.10.2020 23:31
    0
    Тим часом, Доі знову втомилася, і швидш за усе, суперницею Марти стане Еррані.
    Якщо так, то треба міняти тактику і грати агресивно, бо вовтузіння по корту - стихія італійки.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 30.10.2020 23:30
    0
    Добре, що не треба сьогодні ще пару грати, можна перепочити. Щодо важкого другого с сету, малина, вона для всіх скінчилася. Белліс віддала сет, Роджерс ніяк не виграє у Таусон.
    Наступною суперницею, як на мене, краще була б Еррані. В її віці після трьох сетів важко грати наступного дня. Але хто його знає...
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 30.10.2020 23:29
    0
    Від першої сотні вже втретє чи вчетверте лише одна перемога Марту відділяє, але про це краще не думати.
    Марту повинні поставити грати на 7й корт, бо на центральному точно буде грати американка(и). Це значить, що почнеться матч після пари Кава-Міннен, які стартують 23:30.
    Є шанс не заснути і ще подивитися гру.
    Ссылка
    True
    online
      True, 30.10.2020 23:24
    +1
    Молодець.Хороший рахунок.
    Ссылка
    True
    online
      True, 30.10.2020 23:24
    +1
    Молодець.Хороший рахунок.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 30.10.2020 23:31
    0
    Тим часом, Доі знову втомилася, і швидш за усе, суперницею Марти стане Еррані.
    Якщо так, то треба міняти тактику і грати агресивно, бо вовтузіння по корту - стихія італійки.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 30.10.2020 23:30
    0
    Добре, що не треба сьогодні ще пару грати, можна перепочити. Щодо важкого другого с сету, малина, вона для всіх скінчилася. Белліс віддала сет, Роджерс ніяк не виграє у Таусон.
    Наступною суперницею, як на мене, краще була б Еррані. В її віці після трьох сетів важко грати наступного дня. Але хто його знає...
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 30.10.2020 23:29
    0
    Від першої сотні вже втретє чи вчетверте лише одна перемога Марту відділяє, але про це краще не думати.
    Марту повинні поставити грати на 7й корт, бо на центральному точно буде грати американка(и). Це значить, що почнеться матч після пари Кава-Міннен, які стартують 23:30.
    Є шанс не заснути і ще подивитися гру.
    Ссылка
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