В пятницу, 23-го октября, состоится отборочный поединок женского Евро-2022, в котором сборная Украины будет принимать Ирландию. Матч пройдет в Киеве на «Оболонь-Арене», начало – в 19:00.
Из 47-ми команд, участвующих в квалификации Евро, в решающую стадию попадут 15. К Англии, которая примет чемпионат Европы, присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Сборная Украины на данный момент занимает предпоследнее место группы I, но имеет вполне реальные шансы зацепиться за второе место. Для этого украинкам необходимо одержать победы в трех оставшихся встречах (кроме Ирландии, «сине-желтые» сыграют на выезде с Грецией и дома с Черногорией), и надеяться, что ирландки не обыграют Германию. Отметим, что перед ответственным противостоянием сразу шесть футболисток, вызванных в сборную Украины, сдали положительный тест на Covid-19 и вынужденно ушли на самоизоляцию.
Группа I
|
Команда
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
З-П
|
О
|Германия
|
6
|
6
|
0
|
0
|
37 - 0
|
18
|
Ирландия
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10 - 6
|
13
|
Греция
|
6
|
2
|
1
|
3
|
6 - 11
|
7
|
Украина
|
5
|
2
|
0
|
3
|
9 - 20
|
6
|
Черногория
|
7
|
0
|
0
|
7
|
1 - 26
|
0
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между женскими сборными Украины и Ирландии.
Александр Снитко, Sport.ua
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