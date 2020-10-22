Украина – Ирландия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира женского чемпионата Европы

  • 22.10.2020 20:42
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Украина – Ирландия. Текстовая трансляция матча
© УАФ

В пятницу, 23-го октября, состоится отборочный поединок женского Евро-2022, в котором сборная Украины будет принимать Ирландию. Матч пройдет в Киеве на «Оболонь-Арене», начало – в 19:00.

Из 47-ми команд, участвующих в квалификации Евро, в решающую стадию попадут 15. К Англии, которая примет чемпионат Европы, присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Сборная Украины на данный момент занимает предпоследнее место группы I, но имеет вполне реальные шансы зацепиться за второе место. Для этого украинкам необходимо одержать победы в трех оставшихся встречах (кроме Ирландии, «сине-желтые» сыграют на выезде с Грецией и дома с Черногорией), и надеяться, что ирландки не обыграют Германию. Отметим, что перед ответственным противостоянием сразу шесть футболисток, вызванных в сборную Украины, сдали положительный тест на Covid-19 и вынужденно ушли на самоизоляцию.

Группа I

Команда

М

В

Н

П

З-П

О
Германия

6

6

0

0

37 - 0

18

Ирландия

6

4

1

1

10 - 6

13

Греция

6

2

1

3

6 - 11

7

Украина

5

2

0

3

9 - 20

6

Черногория

7

0

0

7

1 - 26

0

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между женскими сборными Украины и Ирландии.

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Александр Снитко, Sport.ua

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