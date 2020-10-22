В пятницу, 23-го октября, состоится отборочный поединок женского Евро-2022, в котором сборная Украины будет принимать Ирландию. Матч пройдет в Киеве на «Оболонь-Арене», начало – в 19:00.

Из 47-ми команд, участвующих в квалификации Евро, в решающую стадию попадут 15. К Англии, которая примет чемпионат Европы, присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Сборная Украины на данный момент занимает предпоследнее место группы I, но имеет вполне реальные шансы зацепиться за второе место. Для этого украинкам необходимо одержать победы в трех оставшихся встречах (кроме Ирландии, «сине-желтые» сыграют на выезде с Грецией и дома с Черногорией), и надеяться, что ирландки не обыграют Германию. Отметим, что перед ответственным противостоянием сразу шесть футболисток, вызванных в сборную Украины, сдали положительный тест на Covid-19 и вынужденно ушли на самоизоляцию.

Группа I

Команда М В Н П З-П О Германия 6 6 0 0 37 - 0 18 Ирландия 6 4 1 1 10 - 6 13 Греция 6 2 1 3 6 - 11 7 Украина 5 2 0 3 9 - 20 6 Черногория 7 0 0 7 1 - 26 0

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между женскими сборными Украины и Ирландии.