ПЯТЕНКО: «Единственный удар Хорватии в створ ворот оказался результативным»

Женская сборная Украины потерпела первое поражение в квалификации чемпионата Европы 2025. Во втором туре в гостях команда Украины уступила Хорватии – 0:1.

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился впечатлениями от противостояния в Запрешиче:

– В моем распоряжении была видеозапись стартового матча хорваток в текущем отборе, с Уэльсом, и было представление, в каком стиле действуют балканки. Их козыри – домашние заготовки при розыгрышах стандартов и назойливость нападающих после длинных передач со своей половины поля.

– Как решили бороться против этой тактики?

– Прежде всего – дорожить мячом, а при потере сразу же встречать соперниц и усложнять им выход из своей половины поля. И хотя в средней зоне у хозяек действовали сразу пять игроков, благодаря нашей активности на флангах удавалось обострять ситуацию у владений хорваток.

– То, что именно украинки диктовали условия, сомнений не вызывало, но итоговый счет был не в нашу пользу…

– Подопечные выполнили установку на игру. Все было хорошо и с мотивацией. Девушки были заряжены на атаку, достаточно сказать, что они нанесли 14 ударов по воротам, тогда как хорватки – всего 6. К сожалению, единственный удар балканок в створ оказался результативным. Справедливости ради следует сказать, что в этом эпизоде неудачно сыграла наш вратарь Дарья Келюшик. Но главное, что мы не использовали свои голевые моменты. Вот почему по поводу реализации у меня к игрокам есть вопросы. В досадной неудаче мы виноваты сами.

Впрочем, в первом матче турнира, с Косово, девушки наставления выполнили, завоевали три очка. Так что вся борьба еще впереди. В третьем туре в конце мая мы будем играть на выезде с лидером группы Уэльсом. Как обычно, будем настраиваться на победу. Надеюсь, что на этот раз с прицелом у моих подопечных все будет хорошо.

Квалификация Евро-2025 среди женщин

Лига В. Группа 4. 2-й тур. 9 апреля. Запрешич (Хорватия)

Хорватия – Украина – 1:0

Гол: Лойна, 18.