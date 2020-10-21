Очередной рекорд. Месси забил в 16-м сезоне Лиги чемпионов подряд

Вчера, 20 октября «Барселона» в первом туре Лиги чемпионов дома разгромила «Ференцварош» со счетом 5:1. На 27-й минуте с пенальти счет открыл Лионель Месси.

Таким образом, лидер «Барселоны» установил очередной рекорд. Он стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил уже в 16 сезонах турнира подряд.