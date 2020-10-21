Очередной рекорд. Месси забил в 16-м сезоне Лиги чемпионов подряд

Вчера аргентинец отличился в матче с «Ференцварошем»

  • 21.10.2020 15:41
  • 320 просмотров
  • 2 комментария
Очередной рекорд. Месси забил в 16-м сезоне Лиги чемпионов подряд
© twitter.com/FCBarcelona

Вчера, 20 октября «Барселона» в первом туре Лиги чемпионов дома разгромила «Ференцварош» со счетом 5:1. На 27-й минуте с пенальти счет открыл Лионель Месси.

Таким образом, лидер «Барселоны» установил очередной рекорд. Он стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил уже в 16 сезонах турнира подряд.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 21.10.2020 15:49
    0
    Перешёл на пенальки, как и Селезнёв.)
    Ссылка
    Сергей Чёрный
      Сергей Чёрный, 21.10.2020 15:45
    +1
    Мой рекорд 41 сезон вподряд ему никогда не побить
    Ссылка
    Сергей Чёрный
      Сергей Чёрный, 21.10.2020 15:45
    +1
    Мой рекорд 41 сезон вподряд ему никогда не побить
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 21.10.2020 15:49
    0
    Перешёл на пенальки, как и Селезнёв.)
    Ссылка
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