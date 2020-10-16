ВИДЕО. Величайший! 16 лет назад Месси дебютировал за Барселону

Ровно 16 лет назад юный Лионель Месси дебютировал за «Барселону», выйдя на замену вместо Деку.
За это время аргентинский гений стал одним из величайших футболистов в истории игры.
📆 OTD in 2004: Lionel Messi made his Barcelona debut 🐐— Football on BT Sport (@btsportfootball) October 16, 2020
🏟 734 games
⚽️ 635 goals
🅰️ 279 assists
🥇 6x Ballon d'Or
🏆 4x Champions League
🇪🇸 10x La Liga
What a journey it's been... pic.twitter.com/LluGsTfMji
OFF: Deco— Goal (@goal) October 16, 2020
ON: Messi
La Liga’s first glimpse of Leo 😍pic.twitter.com/3lZ5XV7o0F
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Источник — Sport.ua
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