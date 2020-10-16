ВИДЕО. Величайший! 16 лет назад Месси дебютировал за Барселону

За это время аргентинский гений стал одним из величайших игроков в истории

  • 16.10.2020 22:23
  • 1230 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Величайший! 16 лет назад Месси дебютировал за Барселону
© Goal.com

Ровно 16 лет назад юный Лионель Месси дебютировал за «Барселону», выйдя на замену вместо Деку.

За это время аргентинский гений стал одним из величайших футболистов в истории игры.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    DIBUA
    online
      DIBUA, 16.10.2020 23:27
    0
    Нема бажання нуглити та ритись в історії, але на першій картинці чогось 17 липня, а не жовтня. Ну і козла чогось там вліпили... Мессі ж за Кельн не грав...
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 16.10.2020 22:56
    0
    Отцы и дети))
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 16.10.2020 23:27
    0
    Нема бажання нуглити та ритись в історії, але на першій картинці чогось 17 липня, а не жовтня. Ну і козла чогось там вліпили... Мессі ж за Кельн не грав...
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 16.10.2020 22:56
    0
    Отцы и дети))
    Ссылка
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