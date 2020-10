ВИДЕО. Величайший! 16 лет назад Месси дебютировал за Барселону

Ровно 16 лет назад юный Лионель Месси дебютировал за «Барселону», выйдя на замену вместо Деку.

За это время аргентинский гений стал одним из величайших футболистов в истории игры.

📆 OTD in 2004: Lionel Messi made his Barcelona debut 🐐



🏟 734 games

⚽️ 635 goals

🅰️ 279 assists

🥇 6x Ballon d'Or

🏆 4x Champions League

🇪🇸 10x La Liga



What a journey it's been... pic.twitter.com/LluGsTfMji