Украина – Испания. Букмекеры дают нам больше шансов, чем против Германии

Во вторник, 13-го октября, состоится матч Лиги наций, в котором национальная сборная Украины примет Испанию.
Букмекеры отдают намного больше шансов гостям. На победу Испании можно поставить с коэффициентом 1.39, на ничью - 5.3, поражение оценено в 7.9. Напомним, перед матчем с Германией возможная победа Украины оценивалась коэффициентом 13.0.
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.74. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.81, ТМ3.0 – 2.06.
Матч Украина – Испания состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.
Источник — Sport.ua
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