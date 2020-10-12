Украина – Испания. Букмекеры дают нам больше шансов, чем против Германии

Во вторник, 13-го октября, состоится матч Лиги наций, в котором национальная сборная Украины примет Испанию.



Букмекеры отдают намного больше шансов гостям. На победу Испании можно поставить с коэффициентом 1.39, на ничью - 5.3, поражение оценено в 7.9. Напомним, перед матчем с Германией возможная победа Украины оценивалась коэффициентом 13.0.



Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.74. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.81, ТМ3.0 – 2.06.



Матч Украина – Испания состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.