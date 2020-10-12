Украина – Испания. Букмекеры дают нам больше шансов, чем против Германии

Но все равно мы явные андердоги

  • 12.10.2020 16:13
  • 877 просмотров
  • 1 комментарий
Украина – Испания. Букмекеры дают нам больше шансов, чем против Германии
© УАФ

Во вторник, 13-го октября, состоится матч Лиги наций, в котором национальная сборная Украины примет Испанию.
 
Букмекеры отдают намного больше шансов гостям. На победу Испании можно поставить с коэффициентом 1.39, на ничью - 5.3, поражение оценено в 7.9. Напомним, перед матчем с Германией возможная победа Украины оценивалась коэффициентом 13.0. 
 
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.74. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.81, ТМ3.0 – 2.06.
 
Матч Украина – Испания состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 12.10.2020 16:35
    0
    Цікаво з чим це пов'язано. Як на мене, іспанці зараз сильніші за німців + для нас це вже третя гра, а ми й другу зазвичай важко граємо + не буде Малиновського, який зараз ледь не пів команди для цієї збірної.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 12.10.2020 16:35
    0
    Цікаво з чим це пов'язано. Як на мене, іспанці зараз сильніші за німців + для нас це вже третя гра, а ми й другу зазвичай важко граємо + не буде Малиновського, який зараз ледь не пів команди для цієї збірної.
    Ссылка
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