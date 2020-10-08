ВИДЕО. Игуаин забил первый мяч в МЛС и помог Интеру Майами победить

«Интер Майами» одержал победу над «Нью-Йорк Ред Буллз» в рамках регулярного чемпионата MLS (2:1).
Победный мяч забил аргентинский форвард Гонсало Игуаин, который реализовал штрафной удар. Это дебютный гол Игуаина в США.
«Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» — 1:2 (0:0)
Голы: Фернандес, 53 (1:0). Пеллегрини, 55 (1:1). Игуаин, 81 (1:2).
😱 OMG GONZALO HIGUAIN! 😱— Major League Soccer (@MLS) October 8, 2020
Pipita's first MLS GOAL comes off a rocket of a free kick! #RBNYvMIA pic.twitter.com/aPp2C3EZfn
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Источник — Sport.ua
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