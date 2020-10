ВИДЕО. Игуаин забил первый мяч в МЛС и помог Интеру Майами победить

«Интер Майами» одержал победу над «Нью-Йорк Ред Буллз» в рамках регулярного чемпионата MLS (2:1).

Победный мяч забил аргентинский форвард Гонсало Игуаин, который реализовал штрафной удар. Это дебютный гол Игуаина в США.

«Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» — 1:2 (0:0)

Голы: Фернандес, 53 (1:0). Пеллегрини, 55 (1:1). Игуаин, 81 (1:2).

😱 OMG GONZALO HIGUAIN! 😱



Pipita's first MLS GOAL comes off a rocket of a free kick! #RBNYvMIA pic.twitter.com/aPp2C3EZfn