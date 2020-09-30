ФОТО. Потеряла Бобика. Как Свитолина расплакалась на пресс-конференции

Украинская теннисистка пару лет назад забыла в комнате игрушечного щенка

  • 30.09.2020 22:18
  • 4934 просмотра
  • 13 комментариев
ФОТО. Потеряла Бобика. Как Свитолина расплакалась на пресс-конференции
© Twitter. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина расплакалась на пресс-конференции после матча 2-го круга Ролан Гаррос против мексиканки Ренаты Сарасуа, в котором она победила в трех сетах.

Когда у Элины спросили, возит ли она с собой свой талисман, игрушечную собачку по кличке Бобик, украинка загрустила и заплакала:

«Да, это хороший вопрос. На самом деле, очень грустно, но я потеряла его в 2018 году. Я забыла его в комнате. Было очень печально, извините (заплакала). Я его потеряла. Вот так. Это игрушка, но он был моим талисманом, он приносил мне удачу».

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    AleksMih
      AleksMih, 01.10.2020 00:36
    -1
    Со слезой кристальной бобика-последователя гваделупского удачу приносящего «потеряет» как только забьет на теннисную карьеру
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 30.09.2020 23:53
    0
    Сан Саныч, 30.09.2020 22:53
    Скинемся на бобика???
    Ей к доктору нада.Она последнее время ведёт себя как то странно.
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 30.09.2020 23:25
    -1
    А может она в этом бобике брильянты хранила?
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 30.09.2020 23:14
    -3
    Да і пес з ними, з бобіком та Світоліною...
    Ссылка
    Andrey Kuzma
    online
      Andrey Kuzma, 30.09.2020 23:07
    0
    Лучше бы спросили про живую собаку, которая у нее была, но резко испарилась.
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 30.09.2020 22:53
    -2
    Скинемся на бобика???
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 30.09.2020 22:53
    +8
    Нам бы ее проблемы...
    Ссылка
    kot_sumy
      kot_sumy, 30.09.2020 22:50
    +1
    ManUtd, 30.09.2020 22:37
    Теперь всё стало на свои места - все неудачи из-за Бобика
    Какие неудачи?
    Ссылка
    kot_sumy
      kot_sumy, 30.09.2020 22:37
    +5
    ;((
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 30.09.2020 22:37
    +8
    Теперь всё стало на свои места - все неудачи из-за Бобика
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 22:32
    +25
    Зара в неї новий Бобік - чорний, здоровий, французький
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 22:28
    +12
    Творческие люди они такие
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 30.09.2020 22:24
    -8
    Не не не к доктору !
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 22:32
    +25
    Зара в неї новий Бобік - чорний, здоровий, французький
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 22:28
    +12
    Творческие люди они такие
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 30.09.2020 22:53
    +8
    Нам бы ее проблемы...
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 30.09.2020 22:37
    +8
    Теперь всё стало на свои места - все неудачи из-за Бобика
    Ссылка
    kot_sumy
      kot_sumy, 30.09.2020 22:37
    +5
    ;((
    Ссылка
    kot_sumy
      kot_sumy, 30.09.2020 22:50
    +1
    ManUtd, 30.09.2020 22:37
    Теперь всё стало на свои места - все неудачи из-за Бобика
    Какие неудачи?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 30.09.2020 23:53
    0
    Сан Саныч, 30.09.2020 22:53
    Скинемся на бобика???
    Ей к доктору нада.Она последнее время ведёт себя как то странно.
    Ссылка
    Andrey Kuzma
    online
      Andrey Kuzma, 30.09.2020 23:07
    0
    Лучше бы спросили про живую собаку, которая у нее была, но резко испарилась.
    Ссылка
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