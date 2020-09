ФОТО. Потеряла Бобика. Как Свитолина расплакалась на пресс-конференции

Украинская теннисистка Элина Свитолина расплакалась на пресс-конференции после матча 2-го круга Ролан Гаррос против мексиканки Ренаты Сарасуа, в котором она победила в трех сетах.

Когда у Элины спросили, возит ли она с собой свой талисман, игрушечную собачку по кличке Бобик, украинка загрустила и заплакала:

«Да, это хороший вопрос. На самом деле, очень грустно, но я потеряла его в 2018 году. Я забыла его в комнате. Было очень печально, извините (заплакала). Я его потеряла. Вот так. Это игрушка, но он был моим талисманом, он приносил мне удачу».

Elina Svitolina was reduced to tears after her match and needed a good 40 seconds to collect herself after [confusingly] being asked about her pet dog, which it turns out was a toy she lost. I don't know either. pic.twitter.com/Xp7k5NNE5t