Милан поздравил Шевченко с 44-летием

«Милан» поздравил своего легендарного нападающего Андрея Шевченко с 44-летием.

«Королю с Востока сегодня исполняется 44 года! С днем рождения», – гласит поздравительный твит от итальянского клуба.

The King from the East turns 44 today! Happy Birthday



Buon compleanno Re dell'Est! 🔝🤩