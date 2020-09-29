Милан поздравил Шевченко с 44-летием

В итальянском клубе не забывают о своей легенде

  • 29.09.2020 12:47
  • 2334 просмотра
  • 2 комментария
Милан поздравил Шевченко с 44-летием
© ФК Милан. Андрей Шевченко

«Милан» поздравил своего легендарного нападающего Андрея Шевченко с 44-летием.

«Королю с Востока сегодня исполняется 44 года! С днем рождения», – гласит поздравительный твит от итальянского клуба.

Напомним,  Шевченко сыграл в составе «Милан» 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 ассистов.

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Источник — ФК Милан

(12 голосов)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 29.09.2020 13:44
    +2
    Действительно легенда футбола, но только не король с востока. Восток дело тонкое, к востоку Россия относится, а Украина это Европа
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 29.09.2020 13:30
    +5
    В один день с Берлускони
    Там еще небезызвестный Омар Момани под твитом Милана запостил карикатуру Шевы со всеми его достижениями. Легенда!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 29.09.2020 13:30
    +5
    В один день с Берлускони
    Там еще небезызвестный Омар Момани под твитом Милана запостил карикатуру Шевы со всеми его достижениями. Легенда!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 29.09.2020 13:44
    +2
    Действительно легенда футбола, но только не король с востока. Восток дело тонкое, к востоку Россия относится, а Украина это Европа
    Ссылка
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