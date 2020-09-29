Милан поздравил Шевченко с 44-летием

«Милан» поздравил своего легендарного нападающего Андрея Шевченко с 44-летием.
«Королю с Востока сегодня исполняется 44 года! С днем рождения», – гласит поздравительный твит от итальянского клуба.
The King from the East turns 44 today! Happy Birthday @jksheva7! 🔝🤩— AC Milan (@acmilan) September 29, 2020
Buon compleanno Re dell’Est! 🔝🤩#SempreMilan pic.twitter.com/kQ2g7pyYdA
Напомним, Шевченко сыграл в составе «Милан» 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 ассистов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Милан
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Там еще небезызвестный Омар Момани под твитом Милана запостил карикатуру Шевы со всеми его достижениями. Легенда!
Там еще небезызвестный Омар Момани под твитом Милана запостил карикатуру Шевы со всеми его достижениями. Легенда!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.