Италия
20 августа 2025, 17:47
Он готов к переходу. Милан согласовывает цену звезды Байера

Виктор Бонифейс уже согласовал контракт с итальянским клубом

Он готов к переходу. Милан согласовывает цену звезды Байера
24-летний нигерийский форвард леверкузенского «Байера» согласился перейти в «Милан».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский клуб уже начал переговоры с «фармацевтами» о сумме трансфера. По данным Transfermarkt, Бонифейс оценивается в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Виктор Бонифейс провел всего 27 матчей и забил 11 мячей. Долгое время он не мог играть из-за травмы подколенного сухожилия.

Также известно, что Милан рассматривает возможность усилить атаку украинцем Артемом Довбиком.

Александр Сильченко
