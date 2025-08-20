Он готов к переходу. Милан согласовывает цену звезды Байера
Виктор Бонифейс уже согласовал контракт с итальянским клубом
24-летний нигерийский форвард леверкузенского «Байера» согласился перейти в «Милан».
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Итальянский клуб уже начал переговоры с «фармацевтами» о сумме трансфера. По данным Transfermarkt, Бонифейс оценивается в 40 миллионов евро.
В прошлом сезоне Виктор Бонифейс провел всего 27 матчей и забил 11 мячей. Долгое время он не мог играть из-за травмы подколенного сухожилия.
Также известно, что Милан рассматривает возможность усилить атаку украинцем Артемом Довбиком.
