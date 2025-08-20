Милан отказался от Хойлунда. Есть два претендента, включая Довбика
Бонифейс пока ближе к трансферу в итальянскую команду
По информации итальянских СМИ и инсайдеров, Милан отказался от варианта с подписанием форварда Манчестер Юнайтед Расмуса Хойлунда.
Клуб не смог договориться с МЮ даже об аренде, поэтому переключился на другие варианты.
Сообщается, что приоритетом стал нападающий Байера Виктор Бонифейс. Клубы уже начали переговоры, Милан оптимистичен по поводу этого трансфера.
Еще одним вариантом остается форвард Ромы Артем Довбик, однако о ситуации с переговорами конкретной информации пока нет.
Ранее стало известно, что Рома выставила украинца на трансфер, а игрока сборной хотят подписать Милан и Наполи.
