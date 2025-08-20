Эпицентр не будет платить Супряге. Динамо потратит солидную сумму

Украинский форвард Владислав Супряга в ближайшее время станет игроком Эпицентра. Форвард переберется в клуб из Каменца-Подольского на правах аренды.

По данным инсайдеров, 25-летний форвард получал высокую зарплату в Динамо. Речь идет о 35 тысячах в валюте в месяц. В Эпицентре игрок перейдет на правах годовой аренды без права выкупа. 100% зарплаты игрока и дальше будет покрывать столичная команда.

Супруга перешла в Динамо из СК Днепра-1 в 2018 году за 6,5 млн евро. Нападающий несколько раз отправлялся в аренду, в частности, в итальянскую Сампдорию в 2022 году, но не сумел стабильно заиграть на взрослом уровне.

