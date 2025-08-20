Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр не будет платить Супряге. Динамо потратит солидную сумму
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 20:04 |
1332
2

Эпицентр не будет платить Супряге. Динамо потратит солидную сумму

Киевский клуб будет полностью платить зарплату футболисту

20 августа 2025, 20:04 |
1332
2
Эпицентр не будет платить Супряге. Динамо потратит солидную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

Украинский форвард Владислав Супряга в ближайшее время станет игроком Эпицентра. Форвард переберется в клуб из Каменца-Подольского на правах аренды.

По данным инсайдеров, 25-летний форвард получал высокую зарплату в Динамо. Речь идет о 35 тысячах в валюте в месяц. В Эпицентре игрок перейдет на правах годовой аренды без права выкупа. 100% зарплаты игрока и дальше будет покрывать столичная команда.

Супруга перешла в Динамо из СК Днепра-1 в 2018 году за 6,5 млн евро. Нападающий несколько раз отправлялся в аренду, в частности, в итальянскую Сампдорию в 2022 году, но не сумел стабильно заиграть на взрослом уровне.

Ранее сообщалось, что наставник Эпицентра рассказал, почему решил подписать игрока Динамо

По теме:
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Ситуации похожие. И Динамо, и Маккаби не могут играть дома»
Агент из Израиля рассказал, кого Динамо надо бояться в игре с Маккаби
Владислав Супряга Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский аренда игрока зарплаты
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19 августа 2025, 21:31 13
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу

«Эпицентр» арендовал нападающего «Динамо»

В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Футбол | 20 августа 2025, 08:10 5
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение

Победитель Лиги чемпионов хочет продать вратаря

Хавбек Динамо: «Маккаби не слабее Пафоса. Будет тяжело»
Футбол | 20.08.2025, 19:58
Хавбек Динамо: «Маккаби не слабее Пафоса. Будет тяжело»
Хавбек Динамо: «Маккаби не слабее Пафоса. Будет тяжело»
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Бокс | 20.08.2025, 04:00
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Фенербахче – Бенфика. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 20.08.2025, 20:36
Фенербахче – Бенфика. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Фенербахче – Бенфика. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sania
Ну вже ніхто не скаже, що йому не давали шансу..
Ответить
0
Муґунот Уух
Нормально влаштувався... Ні**ра не робить, толку від нього, як від пластикового сидіння, а отримує більше $400К на рік
Браво, селекція! Браво, власник!
Ответить
0
Популярные новости
Реал получил официальное предложение по Лунину. Андрей – цель номер один
Реал получил официальное предложение по Лунину. Андрей – цель номер один
18.08.2025, 23:24 4
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 44
Другие виды
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 41
Футбол
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем