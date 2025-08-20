ШОВКОВСКИЙ: «Ситуации похожие. И Динамо, и Маккаби не могут играть дома»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский во время пресс-конференции накануне первого матча квалификации Q4 Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив рассказал:

«Давайте говорить откровенно: мы похожи с «Маккаби», но только в том, что из-за ситуации, сложившейся в наших странах, мы не можем принимать матчи на своих стадионах и при своих болельщиках. А разница в том, что 15–16 футболистов «Маккаби» играют за свои национальные сборные, причем разные. Команда достаточно сбалансированная, быстрая, играет в острый, атакующий футбол, хорошо комбинирует, прекрасно использует скорости, фланги.

Безусловно, мы смотрели их матчи с «Пафосом» и «Хамрун Спартанс», могу сказать, что это будет интересное противостояние, где все будет решать индивидуальное мастерство и то, как команды подготовятся к этой игре.

Когда есть конкуренция за место в стартовом составе, это добавляет приятной головной боли и размышлений, кого поставить. Я очень рад за Герреро, что он наконец реализовал свой момент, хотя в том матче у него, на мой взгляд, «украли» гол, и он еще мог забить. Я чувствовал, что у него должно получиться, ведь это было видно по его отношению к тренировочному процессу. Так должно быть всегда. Все остальные ребята готовятся и прекрасно понимают, что ни одному из игроков не гарантировано место в стартовом составе – все должны доказывать свое право на него как на тренировках, так и выходя на футбольное поле.

Перед игрой ко мне подошел Максим Брагару и рассказал о важном событии (рождении ребенка), которое должно было произойти в его жизни, поэтому мы об этом знали. Мы дали ему возможность быть рядом со своей семьей. Искренне поздравляем его и всю динамовскую семью с пополнением. Это замечательная новость, желаем, чтобы и у мальчика, и у родителей все было хорошо, чтобы ребенок рос в стране без войны.

Что касается других игроков, Валентин Рубчинский продолжает восстанавливаться после непростой травмы и находится в Киеве. Ему уже сняли лангету, надеемся, когда команда вернется в Киев, он сможет присоединиться к основной группе игроков. Вы знаете, что ушел в аренду Владислав Супряга, он будет до конца сезона играть за «Эпицентр». Все остальные готовятся и находятся в нашем расположении».

ВИДЕО. Пресс-конференция Шовковского в сербском городе Бачка-Топола