Украина. Премьер лига20 августа 2025, 05:23 | Обновлено 20 августа 2025, 05:54
40
0
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 2-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей
20 августа 2025, 05:23 | Обновлено 20 августа 2025, 05:54
40
0
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 2-го тура УПЛ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 августа 2025, 08:26 3
Против «Осасуны» сыграет Тибо Куртуа
Футбол | 19 августа 2025, 06:23 9
С 15 по 18 августа прошел 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26
Футбол | 19.08.2025, 07:51
Футбол | 20.08.2025, 00:21
Футбол | 20.08.2025, 05:21
Комментарии 0
Популярные новости
18.08.2025, 05:32 2
18.08.2025, 14:27 96
18.08.2025, 07:53 3
18.08.2025, 06:23 22
19.08.2025, 07:03 2
18.08.2025, 19:37 6
18.08.2025, 01:32 2
18.08.2025, 09:34 1