  4. ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 2-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 05:23 | Обновлено 20 августа 2025, 05:54
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей

УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

