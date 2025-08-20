Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Динамо: «Маккаби не слабее Пафоса. Будет тяжело»
Лига Европы
20 августа 2025, 19:40 | Обновлено 20 августа 2025, 19:55
342
4

Хавбек Динамо: «Маккаби не слабее Пафоса. Будет тяжело»

Пихаленок дал комментарий перед матчем еврокубка

20 августа 2025, 19:40 | Обновлено 20 августа 2025, 19:55
342
4
Хавбек Динамо: «Маккаби не слабее Пафоса. Будет тяжело»
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Хавбек Динамо Александр Пихаленок оценил предстоящий матч квалификации Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив. Игра пройдет 21 августа, начало в 21:00.

– В каком настроении команда приехала в Сербию на матч? Вы проводите по два поединка в неделю, много переездов, поэтому в каком физическом и психологическом состоянии находятся игроки?

– Сейчас психологически чувствуем себя уже лучше, ведь уже немного отошли от матча с «Пафосом», потому что провели игру чемпионата против «Эпицентра». Настраиваемся завтра на очень непростую игру против Маккаби. Очень важно выиграть завтрашний матч и следующий, чтобы пройти в основной этап Лиги Европы.

– Смотрели ли предыдущие матчи соперника? Когда вообще начали за ними наблюдать и изучать их игру? Каково ваше мнение о «Маккаби»?

– Я смотрел их два матча против «Пафоса». Это очень техничная команда, в составе которой есть скоростные игроки. На мой взгляд, они ничем не уступают «Пафосу». Как я уже сказал, считаю, нас ждут два очень тяжелых матча против них.

– В прошлом году в квалификации Лиги чемпионов вы забили отличный мяч «Рейнджерс», ждать ли от вас результативных действий в решающих матчах квалификации на этот раз?

– Я настроен, так что ждите (улыбается).

По теме:
Рекорд повторен. Динамо сравнялось с Шахтером по победам со счетом 4:1
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
ФОТО. Вингер Динамо впервые стал отцом: «Самая большая победа»
Александр Пихаленок Динамо Киев Маккаби Тель-Авив Лига Европы Маккаби Т-А - Динамо пресс-конференция
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Бокс | 20 августа 2025, 04:00 1
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним

Следующим соперника Александра должен был стать Джозеф Паркер

Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Футбол | 20 августа 2025, 02:46 0
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи
Рома приняла решение по Довбику после предложения Наполи

Римляне не хотят отдавать украинца в аренду

Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ
Футбол | 20.08.2025, 12:54
Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ
Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ
Трансферная бомба. Реал вступил в гонку за одного из лучших форвардов мира
Футбол | 20.08.2025, 19:01
Трансферная бомба. Реал вступил в гонку за одного из лучших форвардов мира
Трансферная бомба. Реал вступил в гонку за одного из лучших форвардов мира
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19.08.2025, 21:31
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fifa2020
Для вас всі крім Епіцентра - Барселона)
Ответить
+2
Перець
Хватить нити ,соплі в кулак намотали і  вперед 
Ответить
+1
victorpolo
зараз без легіонерів українські клуби в Європі - далекі від ЛЧ та й навіть від ЛЄ... Чому ж при Лобановському грали на топ-рівні??? окрім пари білорусів і не пригадую особливо легіонерів... Мабуть, все ж проблеми у тренувальному процесі? 
Ответить
0
kadaad .
Вам будет жопа!
Ответить
0
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 7
Футбол
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 5
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
19.08.2025, 16:56
Бокс
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем