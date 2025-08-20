Хавбек Динамо: «Маккаби не слабее Пафоса. Будет тяжело»
Хавбек Динамо Александр Пихаленок оценил предстоящий матч квалификации Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив. Игра пройдет 21 августа, начало в 21:00.
– В каком настроении команда приехала в Сербию на матч? Вы проводите по два поединка в неделю, много переездов, поэтому в каком физическом и психологическом состоянии находятся игроки?
– Сейчас психологически чувствуем себя уже лучше, ведь уже немного отошли от матча с «Пафосом», потому что провели игру чемпионата против «Эпицентра». Настраиваемся завтра на очень непростую игру против Маккаби. Очень важно выиграть завтрашний матч и следующий, чтобы пройти в основной этап Лиги Европы.
– Смотрели ли предыдущие матчи соперника? Когда вообще начали за ними наблюдать и изучать их игру? Каково ваше мнение о «Маккаби»?
– Я смотрел их два матча против «Пафоса». Это очень техничная команда, в составе которой есть скоростные игроки. На мой взгляд, они ничем не уступают «Пафосу». Как я уже сказал, считаю, нас ждут два очень тяжелых матча против них.
– В прошлом году в квалификации Лиги чемпионов вы забили отличный мяч «Рейнджерс», ждать ли от вас результативных действий в решающих матчах квалификации на этот раз?
– Я настроен, так что ждите (улыбается).
