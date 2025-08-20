ФОТО. Вингер Динамо впервые стал отцом: «Самая большая победа»

Вингер киевского «Динамо» Максим Брагару впервые стал отцом. Об этом сообщила пресс-служба «бело-синих», опубликовав сообщение на своей странице в Instagram.

«Пополнение в семье — самая большая победа 🤩 Теперь одного динамовца стало больше 💙🤍Вместе — к новым свершениям!», – лаконично говорится в сообщении.

Жена Максима, Мария, родила мальчика. Первенца назвали Дмитрий. Девушка тоже опубликовала сообщение на своей странице в Instagram, показав несколько кадров из роддома.

Ранее сообщалось, что горячая девушка футболиста Динамо опубликовала откровенные кадры