Шевченко дал совет Забарному перед переходом в ПСЖ. Это касается Сафонова
Андрей Шевченко, якобы, провел разговор с Ильей Забарным перед переходом в ПСЖ
Президент УАФ Андрей Шевченко дал совет лидеру национальной сборной Украины Илье Забарному перед переходом украинца в расположение французского ПСЖ. Об этом пишет издание Sport24.
По информации источника, перед переходом с Ильей общался президент УАФ Шевченко. И попросил быть осторожным в контактах с вратарем « с болот» Матвеем Сафоновым, который и до сих пор выступает за ПСЖ.
Трансфер Забарного обошелся французам в 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны и три миллиона в виде бонусов. Трансфер Забарного стал вторым дорогим переходом в истории Украины.
Ранее стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ.
спорт.уа не дня не может без новости про русню.
Тот кто пишет заголовки и тексты - вы хоть понимаете, что пишете?
Вроде бы был разговор, вроде бы нет. Неизвестно.
Зато известно о чем он был.