  Шевченко дал совет Забарному перед переходом в ПСЖ. Это касается Сафонова
Франция
20 августа 2025, 15:38
Шевченко дал совет Забарному перед переходом в ПСЖ. Это касается Сафонова

Андрей Шевченко, якобы, провел разговор с Ильей Забарным перед переходом в ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Люка Шевалье (справа)

Президент УАФ Андрей Шевченко дал совет лидеру национальной сборной Украины Илье Забарному перед переходом украинца в расположение французского ПСЖ. Об этом пишет издание Sport24.

По информации источника, перед переходом с Ильей общался президент УАФ Шевченко. И попросил быть осторожным в контактах с вратарем « с болот» Матвеем Сафоновым, который и до сих пор выступает за ПСЖ.

Трансфер Забарного обошелся французам в 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны и три миллиона в виде бонусов. Трансфер Забарного стал вторым дорогим переходом в истории Украины.

Ранее стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ.

Илья Забарный Андрей Шевченко ПСЖ чемпионат Франции по футболу Матвей Сафонов
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
