Шевченко дал совет Забарному перед переходом в ПСЖ. Это касается Сафонова

Президент УАФ Андрей Шевченко дал совет лидеру национальной сборной Украины Илье Забарному перед переходом украинца в расположение французского ПСЖ. Об этом пишет издание Sport24.

По информации источника, перед переходом с Ильей общался президент УАФ Шевченко. И попросил быть осторожным в контактах с вратарем « с болот» Матвеем Сафоновым, который и до сих пор выступает за ПСЖ.

Трансфер Забарного обошелся французам в 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны и три миллиона в виде бонусов. Трансфер Забарного стал вторым дорогим переходом в истории Украины.

