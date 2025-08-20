Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы

Тренер Динамо Александр Шовковский оценил предстоящий матч квалификации Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив. Игра пройдет 21 августа, начало в 21:00.

Тренер подтвердил, что Владислав Супряга ушел в аренду.

– В заявке на завтрашний матч отсутствует Брагару, у которого родился ребенок, а также Рубчинский. Есть ли еще футболисты, на которых вы не можете рассчитывать?

– Перед игрой ко мне подошел Максим и рассказал о важном событии, которое должно было состояться в его жизни, поэтому мы об этом знали. Мы дали ему возможность быть рядом со своей семьей. Поздравляем его и всю динамовскую семью с пополнением. Это отличная новость, желаем, чтобы и у мальчика, и у родителей все было хорошо, чтобы ребенок рос в стране без войны.

Относительно других игроков, то Валентин Рубчинский продолжает восстанавливаться после непростой травмы и находится в Киеве. Ему уже сняли лангету, надеемся, когда команда вернется в Киев, он сможет присоединиться к основной группе игроков. Вы знаете, что ушел в аренду Владислав Супряга, он будет до конца сезона играть за «Эпицентр». Все остальные готовятся и находятся в нашем расположении.

– В прошлом матче с «Эпицентром» Герреро забил отличный мяч и мог даже оформить хет-трик. Добавляет ли вам приятных хлопот конкуренция в нападении перед матчем с «Маккаби» Т-А?

– Безусловно, когда есть конкуренция на место в стартовом составе, это добавляет приятной головной боли и соображений, кого поставить. Я очень рад за Эду, что он наконец реализовал свой момент, хотя в том матче у него, по моему мнению, «украли» гол, и он еще мог забить. Я чувствовал, что у него должно получиться, ведь это было видно из его отношения к тренировочному процессу. Так должно быть всегда. Все остальные ребята готовятся и прекрасно понимают, что ни одному из игроков не гарантировано место в стартовом составе – все должны доказывать свое право на него как на тренировках, так и когда выходят на футбольное поле.

– Насколько тщательно вам удалось изучить завтрашнего соперника? Не показалось ли вам, что стиль игры Маккаби похож на динамовский?

– Давайте говорить откровенно: мы схожи с «Маккаби», но только в том, что из-за ситуации в наших странах мы не можем принимать матчи на своих стадионах и при своих болельщиках. А разница в том, что 15-16 футболистов «Маккаби» играют за свои национальные сборные, причем разные. Команда достаточно сбалансирована, быстра, играет в острый, атакующий футбол, хорошо комбинирует, отлично использует скорости, фланги.

Безусловно, мы смотрели их матчи с Пафосом и Хамрун Спартанс, могу сказать, что это будет интересное противостояние, где все будет решать индивидуальное мастерство и то, как команды подготовятся к этой игре.